Найкращі мультфільми, які допоможуть приємно провести час із сім'єю

UAportal підготував добірку з п'яти найкращих мультфільмів. Вони сподобаються не лише маленьким дітям, а й дорослим глядачам.

Університет монстрів

IMDB Рейтинг: 7,5/10

Жанр: Анімація

Рік: 2013

Знято студією Pixar Animation Studios

Цей мультфільм розповідає про те, як Майк Вазовскі та Джеймс Пі Салліван познайомилися один з одним під час навчання у коледжі, а потім назавжди стали найкращими друзями.

Відео дня

Вгору

IMDB Рейтинг: 8,8/10

Жанр: Анімація

Рік: 2009

Знятий студією Pixar Animation Studios для Walt Disney Pictures

78-річний старий Карл Фредріксен вирушає у пригоду у супроводі Рассела – дослідника дикої природи – коли він прив'язує тисячі повітряних куль до свого будинку. Він хоче полетіти в Південну Америку, де сподівається здійснити мрію всього свого життя разом із новопридбаним компаньйоном.

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Суперсімейка 2

IMDB Рейтинг: 8/10

Жанр: Анімація

Рік: 2004

Знятий студією Pixar Animation Studios для Walt Disney Pictures

Фільм розповідає про сім'ю Парр, які змушені приховувати свої здібності та жити тихим життям у передмісті, поки одного разу їх не закликають урятувати світ від руйнування.

Шрек

IMDB Рейтинг: 7,9/10

Жанр: Анімація, комедія

Рік: 2001

Знятий студією DreamWorks Animation для Paramount Pictures

Ця фентезі-комедія розповідає про те, як огр на ім'я Шрек намагається врятувати принцесу Фіону за допомогою свого вірного супутника Осла, одночасно намагаючись впоратися з зазіханням лорда Фаркуада на його життя.

В пошуках Немо

IMDB Рейтинг: 8,1/10

Жанр: Анімація, комедія

Рік: 2003

Знятий студією Pixar Animation Studios для Walt Disney Pictures

Надмірно дбайлива риба-клоун на ім'я Марлін вирушає в подорож океаном у пошуках свого сина Немо після того, як його спіймали аквалангісти під час відвідування Великого Бар'єрного рифу біля берегів Австралії. У ході цієї пригоди він зустрічає кілька цікавих персонажів, які допоможуть йому знову знайти свого улюбленого сина.

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