Любовний гороскоп на 17-23 квітня: пощастить трьом знакам зодіаку

UAportal підготував гороскоп на відносини на тиждень 17-23 квітня. Планети вплинуть на любовні відносини трьох знаків зодіаку.

Водолій

Він наділяє всіх почуттям свободи під час любові. З їхніми ексцентричними нахилами, Водолії підуть на ризик, щоб знайти справжнє кохання або романтичну пригоду, від якої інші знаки можуть ухилитися через страх чи сумніви.

Це знак, що спонукає мислити нестандартно, коли йдеться про романтику. Поточне становище Сонця у Водолії означає, що зараз найкращий час для творчого самовираження і пошуку потенційних партнерів, що поділяють схожі з вами цінності.

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Козеріг

Схильні цінувати практичність, а чи не політ фантазії під час розгляду таких питань, як відносини чи партнерство. Це робить їх особливо придатними для довгострокових зобов'язань, оскільки вони не бояться докласти багато зусиль, якщо це потрібно!

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У цей час Місяць перебуває у знаку Козерога, що каже, що будь-які нові зв'язки, створені зараз, мають міцний фундамент. Згодом може статися подальший розвиток за бажанням обох сторін.

Риби

Риби представляють інтуїтивний зв'язок між двома людьми у стосунках. Це може призвести до змістовних розмов у такі моменти, коли Венера знаходиться тут!

Проте слід бути обережним, оскільки Риби можуть представляти емоційну плутанину. Переконайтеся, що обидві сторони чітко розуміють, що кожен хоче від стосунків.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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