Любовный гороскоп на 17-23 апреля: повезет трем знакам зодиака

UAportal подготовил гороскоп на отношения на неделю 17-23 апреля. Планеты повлияют на любовные дела трех знаков зодиака.

Водолей

Он наделяет всех чувством свободы при подходе к любви. С их эксцентричными наклонностями, Водолеи пойдут на риск, чтобы найти настоящую любовь или романтическое приключение, от которого другие знаки могут уклониться из-за страха или сомнений.

Это знак, побуждающий мыслить нестандартно, когда речь идет о романтике. Текущее положение Солнца в Водолее означает, что сейчас самое подходящее время для творческого самовыражения и поиска потенциальных партнеров, разделяющих схожие с вами ценности.

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Козерог

Склонны ценить практичность, а не полет фантазии при рассмотрении таких вопросов, как отношения или партнерство. Это делает их особенно подходящими для долгосрочных обязательств, так как они не боятся приложить много усилий, если это необходимо!

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В это время Луна находится в знаке Козерога, что говорит, что любые новые связи, созданные сейчас, имеют прочный фундамент. Со временем может произойти дальнейшее развитие по желанию обеих сторон.

Рыбы

Рыбы представляют интуитивную связь между двумя людьми в отношениях. Это может привести к очень содержательным разговорам в такие моменты, когда Венера находится здесь!

Однако следует быть осторожным, так как Рыбы также могут представлять эмоциональную путаницу. Убедитесь, что обе стороны четко понимают, чего каждый хочет от отношений.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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