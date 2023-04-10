Міні – хачапурі на сковороді за 10 хвилин: простий рецепт
Якщо у вас немає часу, але хочеться чогось смачненького – приготуйте ліниві хачапурі на сковороді за 10 хвилин.
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Для приготування вам знадобиться:
яйце – 1 штука ,
цукор – половина ч. л.,
сіль – половина ч. л.,
молоко – 150 мл,
борошно – 100 г,
сир – 150 г,
розпушувач тіста.
Спосіб приготування:
Змішайте яйце, цукор, сіль, молоко, просіяне борошно та розпушувач тіста. Перемішайте. Додайте натертий твердий сир, перемішайте.
Налийте трохи олії на сковорідку. Викладіть масу та накрийте кришкою. Готуйте 5 – 6 хвилин на середньому вогні. Переверніть та смажте ще 2 – 3 хвилини.
Готове хачапурі, одразу змастіть вершковим маслом. Подавайте з зеленню.
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