Міні – хачапурі на сковороді за 10 хвилин: простий рецепт

Якщо у вас немає часу, але хочеться чогось смачненького – приготуйте ліниві хачапурі на сковороді за 10 хвилин.

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Для приготування вам знадобиться:

яйце – 1 штука ,

цукор – половина ч. л.,

сіль – половина ч. л.,

молоко – 150 мл,

борошно – 100 г,

сир – 150 г,

розпушувач тіста.

Спосіб приготування:

Змішайте яйце, цукор, сіль, молоко, просіяне борошно та розпушувач тіста. Перемішайте. Додайте натертий твердий сир, перемішайте.

Налийте трохи олії на сковорідку. Викладіть масу та накрийте кришкою. Готуйте 5 – 6 хвилин на середньому вогні. Переверніть та смажте ще 2 – 3 хвилини.

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Готове хачапурі, одразу змастіть вершковим маслом. Подавайте з зеленню.

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