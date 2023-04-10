Мини – хачапури на сковороде за 10 минут: простой рецепт
Если у вас нет времени, но хочется чего-нибудь вкусненького – приготовьте ленивые хачапури на сковороде за 10 минут.
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Для приготовления вам понадобится:
яйцо – 1 штука
сахар – половина ч. л.,
соль – половина ч. л.,
молоко – 150 мл,
мука – 100 г,
сыр – 150 г,
разрыхлитель теста.
Способ приготовления:
Смешайте яйцо, сахар, соль, молоко, просеянную муку и разрыхлитель теста. Перемешайте. Добавьте натертый сыр, перемешайте.
Налейте немного растительного масла на сковородку. Выложите массу и накройте крышкой. Готовьте 5-6 минут на среднем огне. Переверните и жарьте еще 2-3 минуты.
Готовое хачапури, сразу смажьте сливочным маслом. Подавайте с зеленью.
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