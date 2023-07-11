Несподівані побутові і кулінарні застосування чаю: лайфхаки досвідчених господинь

Чай – улюблений заспокійливий напій багатьох людей. Однак, чи знали ви, що він є універсальним засобом у кожному домі? UAportal підготував топ-5 лайфхаків від досвідчених господинь, які розкривають несподівані варіанти побутових і кулінарних застосувань чаю.

Оживіть свій домашній декор

Чи знали ви, що чай може допомогти вам прикрасити оселю? Заваріть міцний напій і використовуйте його для фарбування дерева або тканини. Це надасть предметам багатого та старовинного вигляду. Експериментуйте з концентрацією, щоб досягти бажаного ефекту. Цей економічний та екологічний метод створить свіжий та вишуканий відтінок меблям, шторам або навіть рамкам для картин.

Позбавтеся небажаних запахів

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Чай має природні властивості, які можуть допомогти усунути неприємні запахи у вашому домі. Попрощайтеся з хімічними очисниками повітря. Залишіть у мисці використані пакетики чаю або розсипаний чай у місцях, схильних до неприємних запахів. Наприклад, у холодильнику, взуттєвій шафі або поблизу місця, де живуть домашні тварини. Він поглине та нейтралізує неприємні запахи, а приміщення наповниться свіжістю та чистотою.

Пом'якшуйте та ароматизуйте

Замаринувавши м'ясо в завареній чайній суміші перед приготуванням, ви отримаєте ніжну та ароматну страву. Експериментуйте з різними видами чаю. Зокрема, використовуйте зелений, або жасминовий чай, або трав'яні суміші, щоб додати унікальних і тонких ноток до ваших улюблених рецептів.

Чистьте поверхні

Природні в'язкі властивості чаю роблять його ефективним засобом для чищення різних поверхонь у вашому домі. Заваріть чашку напою, дайте йому охолонути, а потім використовуйте його для протирання вікон, дзеркал і стільниць. Дубильні речовини, що містяться в чаї, розщеплюють жир і бруд, залишаючи блискучі поверхні без розводів. Цей простий та екологічний лайфхак зробить ваше прибирання швидшим та приємнішим.

Освіжіть шкіру

Чай може заспокоїти та освіжити властивості вашої шкіри. Приготуйте пару для обличчя, додавши кілька пакетиків чаю або розсипного чайного листя в миску з гарячою водою. Нахиліться над тарілкою, накрийте голову рушником і дозвольте парі огорнути ваше обличчя на кілька хвилин. Відтак ваші пори відкриються. Відповідно, шкіра буде чистою та свіжою.

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