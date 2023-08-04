Підбірка цікавих фантастичних фільмів: обов'язкові для перегляду в компанії друзів

Якщо ви хочете побувати в минулому та зазирнути в майбутнє, то ця добірка точно для вас. UAportal підготував топ-5 фантастичних фільмів, які отримали схвальні відгуки критиків, а також – чимало міжнародних нагород.

"Поцілунок кинджала: зачарований ліс"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Фентезі, пригоди

Країна: США

Тривалість: 2 год 15 хв

Рік: 2019

Виробництво: DreamWorks Studios

Аліса, дівчинка, яка випадково знаходить прихований портал і потрапляє до чарівного царства – Зачарованого лісу. Там вона товаришує з химерними створіннями, серед яких балакучі тварини та феї. Однак не все так безтурботно, як здається. Над землею нависло давнє прокляття, що загрожує занурити її у вічну темряву.

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"Учень чаклуна"

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Фентезі, пригоди

Країна: США

Тривалість 1 год 49 хв

Рік: 2010

Виробництво: Walt Disney Pictures

Могутній чаклун Бальтазар прагне знайти наступного учня, якому судилося захистити світ від темних сил. Цим обранцем виявляється Дейв, звичайний студент-фізик з надзвичайною долею. Хлопець неохоче приймає свої новознайдені сили, але під керівництвом мудрого мага мусить навчитися їх контролювати й приборкувати. Однак з'являється старий ворог, який загрожує посіяти хаос у світі.

"Елізіум"

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр Фентезі, бойовик

Країна: Канада

Тривалість: 2 год 30 хв

Рік: 2018

Виробництво: Legendary Pictures

Алістер – вправний фехтувальник із загадковим минулим. Коли темні сили загрожують завоювати Елізіум і занурити його в хаос, хлопець вирушає в епічну подорож на пошуки легендарного Меча Древніх – єдиної зброї, здатної перемогти зло. Під час своєї небезпечної мандрівки, він формує неймовірний альянс із групою різноманітних та досвідчених супутників.

"Тенет"

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Науково-фантастичний, бойовик

Країна: США

Тривалість: 2 год 30 хв

Рік: 2020

Режисер: Крістіан Нолан

Сюжет розгортається навколо неназваного головного героя, який вирушає на небезпечну місію, щоб запобігти Третій світовій війні. Озброєний знаннями про "інверсію" – технологію, за допомогою якої предмети й навіть люди можуть переміщуватися в часі назад, він повинен орієнтуватися у світі міжнародного шпигунства й запобігти катастрофічним подіям, які організувала таємнича й могутня особа.

"Мулан"

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Пригоди, драма

Країна: США

Тривалість 1 год 55 хв

Рік: 2020

Режисер: Нікі Каро

У центрі уваги – відважна Мулан, яка перевдягається в чоловіка, щоб приєднатися до Імператорської армії замість свого хворого батька. Долаючи виклики війни та прагнучи захистити честь своєї родини, дівчина приймає розкриває весь свій потенціал.

Раніше, UaPortal порекомендував топ-5 найцікавіших пригодницьких фільмів.

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