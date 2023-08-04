Підбірка цікавих фантастичних фільмів: обов'язкові для перегляду в компанії друзів
Якщо ви хочете побувати в минулому та зазирнути в майбутнє, то ця добірка точно для вас. UAportal підготував топ-5 фантастичних фільмів, які отримали схвальні відгуки критиків, а також – чимало міжнародних нагород.
"Поцілунок кинджала: зачарований ліс"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Фентезі, пригоди
Країна: США
Тривалість: 2 год 15 хв
Рік: 2019
Виробництво: DreamWorks Studios
Аліса, дівчинка, яка випадково знаходить прихований портал і потрапляє до чарівного царства – Зачарованого лісу. Там вона товаришує з химерними створіннями, серед яких балакучі тварини та феї. Однак не все так безтурботно, як здається. Над землею нависло давнє прокляття, що загрожує занурити її у вічну темряву.
"Учень чаклуна"
Рейтинг IMDB: 6.1
Жанр: Фентезі, пригоди
Країна: США
Тривалість 1 год 49 хв
Рік: 2010
Виробництво: Walt Disney Pictures
Могутній чаклун Бальтазар прагне знайти наступного учня, якому судилося захистити світ від темних сил. Цим обранцем виявляється Дейв, звичайний студент-фізик з надзвичайною долею. Хлопець неохоче приймає свої новознайдені сили, але під керівництвом мудрого мага мусить навчитися їх контролювати й приборкувати. Однак з'являється старий ворог, який загрожує посіяти хаос у світі.
"Елізіум"
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр Фентезі, бойовик
Країна: Канада
Тривалість: 2 год 30 хв
Рік: 2018
Виробництво: Legendary Pictures
Алістер – вправний фехтувальник із загадковим минулим. Коли темні сили загрожують завоювати Елізіум і занурити його в хаос, хлопець вирушає в епічну подорож на пошуки легендарного Меча Древніх – єдиної зброї, здатної перемогти зло. Під час своєї небезпечної мандрівки, він формує неймовірний альянс із групою різноманітних та досвідчених супутників.
"Тенет"
Рейтинг IMDb: 7.5
Жанр: Науково-фантастичний, бойовик
Країна: США
Тривалість: 2 год 30 хв
Рік: 2020
Режисер: Крістіан Нолан
Сюжет розгортається навколо неназваного головного героя, який вирушає на небезпечну місію, щоб запобігти Третій світовій війні. Озброєний знаннями про "інверсію" – технологію, за допомогою якої предмети й навіть люди можуть переміщуватися в часі назад, він повинен орієнтуватися у світі міжнародного шпигунства й запобігти катастрофічним подіям, які організувала таємнича й могутня особа.
"Мулан"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Пригоди, драма
Країна: США
Тривалість 1 год 55 хв
Рік: 2020
Режисер: Нікі Каро
У центрі уваги – відважна Мулан, яка перевдягається в чоловіка, щоб приєднатися до Імператорської армії замість свого хворого батька. Долаючи виклики війни та прагнучи захистити честь своєї родини, дівчина приймає розкриває весь свій потенціал.
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