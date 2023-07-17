Переваги та недоліки кави: чи корисно вживати улюблений напій щодня

Кава стала невіддільною частиною повсякденного життя багатьох людей. Уранці її вживають, щоб прокинутися, в обід – щоб насолодитися смаком, а у вечері – щоб розслабитися. UAportal підготував матеріал про користь та шкоду від вживання кави, щоб, при регулярному її вживанні, ви не погіршили своє здоров’я.

Переваги кави

Підвищує енергію та бадьорість

Однією з ключових переваг кави є її здатність надавати заряд енергії та підвищувати бадьорість. Кофеїн, що міститься в каві, стимулює центральну нервову систему. Це може бути особливо корисно вранці або в періоди втоми.

Покращує когнітивні функції

Доведено, що кава покращує когнітивні функції. Зокрема, поліпшує пам'ять, увагу та загальну розумову діяльність. Кофеїн діє як м'який стимулятор, сприяючи кращій концентрації та ясності розуму. Він також може допомагати залишатися продуктивними під час виконання завдань.

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Багата на антиоксиданти

Кава є важливим джерелом антиоксидантів, які допомагають захистити організм від вільних радикалів (атомів з непарною кількістю електронів, що утворюються як побічний продукт у процесі перетворення кисню) та окислювального стресу. Антиоксиданти знижують ризик хронічних захворювань. Зокрема, хвороби серця, деякі види раку та нейродегенеративні розлади.

Недоліки кави

Залежність

Регулярне вживання кави може призвести до кофеїнової залежності, симптомами якого можуть бути головний біль, втома, дратівливість і труднощі з концентрацією уваги. Важливо помірно вживати каву й зважати на індивідуальні особливості свого організму.

Порушення режиму сну

Через свою збуджуючу дію, кава, особливо ввечері, може порушити режим сну. Кофеїн ускладнює засинання й порушує загальний стан здоров’я. Бажано обмежити споживання кави пізно ввечері та вдень, щоб уникнути цих проблем.

Потенційні проблеми з травленням

Вживання кави може призводити до дискомфорту процесів травлення. Наприклад, кислотного рефлюксу, печії або розладу шлунку. Окрім цього, кофеїн може подразнювати травну систему в деяких людей. Важливо прислухатися до свого організму й стежити за споживанням кави.

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