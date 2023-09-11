Ознаки того, що партнер втратив інтерес у стосунках: тривожні дзвіночки

UAportal підготував три ознаки, які можуть свідчити про втрату інтересу партнера до відносин. Незалежно від того, чи довгострокові відносини або тільки почалися, важливо виявити ці ознаки і спробувати провести відкриту розмову, щоб вирішити будь-які проблеми і визначити майбутнє відносин.

Дефіцит спілкування

Ініціювання розмови або своєчасна відповідь на повідомлення може стати для людини менш пріоритетною справою. Зрештою, це може виявлятися у вигляді пропущених дзвінків або смс, частого скасування планів або загальної незацікавленості в розмовах.

Читайте також: Як зрозуміти, що партнер вам змінює: Топ-3 тривожних дзвіночки

Нестача спільного проведення часу

Коли людина втрачає інтерес до відносин, вона часто віддає перевагу іншим видам діяльності, а не проведенню часу зі своїм партнером. Постійне бажання бути в іншому місці або придумування відмовок, щоб уникнути спільного проведення часу, може бути ознакою зниження інтересу.

Відео дня

Це помітно завдяки частим скасуванням планів, незацікавленості під час спільної діяльності або постійного занурення в інші справи.

Емоційна дистанція

Якщо партнер втратив інтерес, між вами може зростати емоційна дистанція. Він може стати менш відкритим у плані своїх почуттів, уникати обговорення важливих тем чи здаватися відстороненим під час розмови. Наприклад, це може виявлятись у відсутності ніжності, зниженні інтересу до подій у житті партнера чи загальному відчутті байдужості.

Раніше UaPortal поділився, як легше пережити втрату людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !