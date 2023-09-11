Признаки того, что партнер потерял интерес в отношениях: тревожные звоночки

UAportal подготовил три признака, которые могут свидетельствовать о потере интереса партнера к отношениям. Независимо от того, отношения долговременные или только начались, важно выявить эти признаки и попытаться провести открытый разговор, чтобы решить любые проблемы и определить будущее отношений.

Дефицит общения

Инициирование разговора или своевременный ответ на сообщение может стать для человека менее приоритетным делом. В конце концов, это может проявляться в виде пропущенных звонков или смс, частой отмене планов или общей незаинтересованности в разговорах.

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Недостаток совместного времяпрепровождения

Когда человек теряет интерес к отношениям, он часто предпочитает другие виды деятельности, а не проведение времени со своим партнером. Постоянное желание быть в другом месте или придумывание отговорок, чтобы избежать совместного времяпрепровождения, может быть признаком снижения интереса.

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Это заметно благодаря частым отменам планов, незаинтересованности во время совместной деятельности или постоянной погруженности в другие дела.

Эмоциональная дистанция

Если партнер потерял интерес, между вами может расти эмоциональная дистанция. Он может стать менее открытым в плане своих чувств, избегать обсуждения важных тем или казаться отстранённым во время разговора. Например, это может проявляться в отсутствии нежности, снижении интереса к событиям в жизни партнёра или общем ощущении безразличия.

Ранее, UaPortal поделился, как легче пережить потерю человека.

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