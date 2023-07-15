П'ять цікавих фактів про Дуейна Джонсона: грав у футбол і родич знаменитого рестлера

Дуейн Дуглас Джонсон, відомий як "Скеля", є відомою фігурою в індустрії розваг. Завдяки успішній кар'єрі професійного рестлера, який став актором, Джонсон вплинув як на рестлерську, так і на голлівудську сцену. UAportal підготував захоплюючі інсайти, щоб пролити світло на маловідомі аспекти культової особистості.

Мультиталентний бекграунд

Таланти Дуейна Джонсона виходять далеко за межі борцівського рингу та срібного екрану. Перш ніж розпочати кар'єру рестлера, він встиг пограти у футбол у коледжі.

Він грав як захисник у команді Університету Майамі, яка виграла національний чемпіонат у 1991 році. Ця спортивна доблесть показала його універсальність і рішучість, заклавши основу його майбутнього успіху.

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Після завершення футбольної кар'єри Джонсон вирішив зайнятися професійною боротьбою, наслідуючи свого батька та діда. Його природна харизма та величезна фізична присутність швидко просунули його до зіркової слави у Всесвітній федерації рестлінгу (нині WWE). Саме тут він отримав прізвисько "Скеля" і став незабутньою іконою у світі рестлінгу.

Несподівані родинні зв'язки

Хоча багато хто знає про борцівський родовід Дуейна Джонсона, мало хто знає про його дивовижні родинні зв'язки з іншим відомим діячем індустрії розваг. Джонсон насправді є родичем відомого канадського актора та колишнього професійного рестлера Томмі "Таємниці" Лістера-молодшого.

Лістер, найбільш відомий за роллю "Дібо" у фільмі "П'ятниця", є двоюрідним братом Джонсона. Цей несподіваний родинний зв'язок додає інтригуючий шар до і без того захоплюючої родинної спадщини Джонсонів.

Подолання труднощів

У свої двадцять з невеликим років він зазнав нищівної невдачі, коли його відрахували з команди Канадської футбольної ліги "Калгарі Стемпедерс". Цей несподіваний поворот подій міг би розбити його мрії, але Джонсон вирішив не здаватись і переосмислити себе.

Саме ця стійкість зрештою привела його у світ професійного рестлінгу, де він знайшов своє справжнє покликання і прославився як один із найвидатніших рестлерів усіх часів та народів.

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Філантропічна діяльність

Він бере активну участь у різних благодійних починаннях, приділяючи особливу увагу допомоги дітям, які її потребують. Джонсон співпрацював з такими організаціями, як Make-A-Wish Foundation, виконуючи бажання дітей, які борються з небезпечними для життя хворобами, а також підтримував ініціативи, спрямовані на покращення освіти та розширення прав та можливостей молоді.

Несподіваний музичний талант

На додаток до своїх здобутків у боротьбі та акторській майстерності Джонсон неодноразово демонстрував свій співочий талант. Він здивував глядачів своїми вокальними здібностями у таких фільмах, як "Моана", де він озвучив персонажа Мауї та вражає виконав хіт "You're Welcome". Цей несподіваний музичний талант ще більше наголошує на багатогранності неординарної особистості.

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