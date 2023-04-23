П'ять найкращих мультсеріалів, які захоплюють сюжетом
Мультфільми – жанр, який захопив серця глядачів у всьому світі. UAportal підготував список із п'яти найкращих мультсеріалів, випущених у період з 2007 по 2015 рік.
Час пригод
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: Пригоди/фентезі
Країна: США; Тривалість: 10 сезонів, 283 епізоди; Рік: 2010-2018
Продюсер: Frederator Studios
Серіал "Час пригод" отримав вісім премій "Еммі" та одну премію "Пібоді".
"Час пригод" розповідає про пригоди людини Фінна і пса Джейка в країні Ооо, постапокаліптичному світі, сповненому чарівництва та небезпек.
Гравіті Фолз
Рейтинг IMDB: 8.9
Жанр: Містерія/Комедія
Країна: США; Тривалість: 2 сезони, 40 епізодів; Рік: 2012-2016
Продюсер: Disney Television Animation
"Гравіті Фолз" отримав дві премії "Еммі" та дитячу премію BAFTA.
"Гравіті Фолз" розповідає про братів-близнюків Діппера та Мейбл Пайнс, які проводять літо зі своїм двоюрідним дідусем у таємничому містечку Гравіті Фолз, розкриваючи надприродні таємниці та змови.
Читайте також: Еволюція детективних фільмів: як змінювався жанр
Аватар: Легенда про Кору
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Екшн/фентезі
Країна: США; Тривалість: 4 сезони, 52 епізоди; Рік: 2012-2014
Продюсер: Анімаційна студія Nickelodeon
Серіал "Легенда про Кору" отримав премію "Еммі" та премію "Енні".
Дія "Аватара: Легенда про Кору" відбувається через 70 років після подій його попередника, внаслідок чого новий Аватар Корра намагається відновити баланс у світі на тлі політичних потрясінь та духовних хвилювань.
Рік і Морті
Рейтинг IMDB: 9.2
Жанр: Наукова фантастика/комедія
Країна: США; Тривалість: 5 сезонів, 52 епізоди; Рік: 2013 - час
Продюсер: Вільямс Стріт
Серіал "Рік і Морті" отримав дві премії "Еммі" та премію "Вибір критиків".
"Рік і Морті" розповідає про пригоди цинічного вченого та його добросердого, але легко піддається впливу онука у численних вимірах та реальностях.
Фінес і Ферб
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Комедія/Мюзикл
Країна: США; Тривалість: 4 сезони, 136 епізодів; Рік: 2007-2015
Продюсер: Disney Television Animation
"Фінеас та Ферб" отримав три премії "Еммі" та дитячу премію BAFTA.
"Фінеас і Ферб" розповідає про те, як зведені брати починають здійснювати грандіозні та найчастіше сюрреалістичні проєкти під час літніх канікул, на жах своєї сестри та захоплення друзів.
Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !