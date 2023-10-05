П'ять помилок прибирання, яких люди часто припускаються

UAportal підготував перелік типових помилок під час прибирання та поради щодо їх усунення. Дотримуючись цих рекомендацій, можна запобігти пошкодженню поверхонь, підвищити ефективність прибирання, а також зберегти чистий простір та зробити його безпечним для власного здоров'я.

Підбирайте правильні засоби для чищення різних поверхонь

Багато людей припускаються помилки, використовуючи один і той же засіб для чищення всіх поверхонь, що може призвести до їх пошкодження або малоефективного очищення. Наприклад, використання жорсткого абразивного миючого засобу на делікатній поверхні, такій як мармур, може стати причиною появи подряпин. Дуже уважно читайте етикетки та інструкції до засобів для чищення, аби переконатися, що вони підходять для конкретної поверхні, яку ви чистите.

Не забувайте прибирати важкодоступні місця

Легко залишити поза увагою такі місця, як за меблями, під електроприладами або на верхній частині шаф. Пил і бруд можуть накопичуватися в цих важкодоступних місцях, що призводить до накопичення алергенів і бактерій. Регулярно прибирайте ці місця, відсуваючи меблі, використовуючи пилосос.

Не використовуйте занадто багато миючого засобу

Використання надмірної кількості миючого засобу може призвести до накопичення залишків, які важко видаляються і можуть притягувати ще більше бруду. Також це може бути економічно невигідним і дороговартісним способом прибирання. Дотримуйтесь вказівок на етикетці засобу і використовуйте лише ту кількість, яка необхідна для виконання роботи.

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Не змішуйте миючі засоби

Змішування різних миючих засобів може бути небезпечним і призвести до створення токсичних випарів. Наприклад, поєднання відбілювача та аміаку може утворити токсичний газ, який викликає проблеми з диханням. Завжди читайте етикетки чистячих засобів і уникайте їх змішування, якщо це не передбачено конкретними інструкціями.

Не нехтуйте регулярним доглядом

Відсутність регулярного прибирання може призвести до того, що в майбутньому доведеться прибирати складніше і довше. Обов'язково встановіть графік прибирання і дотримуйтесь його. Регулярно витирайте пил, пилососьте і мийте підлогу, щоб підтримувати чистоту і порядок у вашій оселі чи на робочому місці.

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