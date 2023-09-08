Пʼять популярних кімнатних рослин, які становлять приховану небезпеку

Кімнатні рослини є чудовим доповненням до будь-якого приміщення, але важливо знати, що деякі з них можуть таїти в собі приховану небезпеку. Деякі види містять хімічні речовини, які можуть спричинити неприємні або навіть шкідливі наслідки.

Від подразнення шкіри до розладу шлунку і навіть печіння в роті та горлі – з отруйними кімнатними рослинами слід поводитися з обережністю.

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Англійський плющ

Англійський плющ – популярна ліана, яка додає нотку елегантності при драпіруванні книжкових полиць або кімнатних садів. Хоча для того, щоб викликати серйозні проблеми, необхідно проковтнути велику кількість плюща, важливо зазначити, що всі частини рослини можуть викликати такі симптоми, як подразнення шкіри, печіння в горлі (після вживання ягід), жар і висипання. Бажано розміщувати англійський плющ на високих місцях, недоступних для дітей та домашніх тварин.

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Умови вирощування: яскраве або середнє освітлення та постійно вологий ґрунт.

Розмір: у приміщенні ліани можуть досягати до 2 м.

Великодня лілія

Відомі своїм безпомилковим ароматом і приголомшливим білим цвітінням, ці лілії можуть викликати занепокоєння, особливо у власників котів. Коти, які проковтнули навіть невелику кількість будь-якої частини рослини, можуть страждати від ниркової недостатності, яка може призвести до летального результату, якщо не звернутися до ветеринара протягом 18 годин.

Навіть пилок цих квітів токсичний для тварин. Рекомендується видаляти жовті тичинки після розпускання квітів. Однак важливо зазначити, що великодні лілії не отруйні для дітей.

Умови вирощування: яскраве непряме світло, поливати, коли ґрунт стане сухим на дотик.

Розмір: до метра заввишки.

Нарциси

Якщо плануєте висаджувати цибулини в кімнатних умовах, важливо знати, що деякі весняні цибулини, зокрема гіацинти та нарциси, можуть бути токсичними, якщо їх з'їдять люди або домашні улюбленці.

Проковтування цибулин може призвести до серйозних проблем зі шлунком, високого кров'яного тиску, нерегулярного серцебиття і навіть смерті. Тримайте нарциси в недоступному для дітей місці на прилавку або полиці, або розгляньте можливість вирощування їх у тераріумі.

Умови вирощування: розсіяне світло і постійно вологий ґрунт.

Розмір: до метра заввишки.

Диффенбахія

Диффенбахія процвітає в умовах недостатнього освітлення і додає тропічний відтінок декору в приміщенні. Однак свою назву вона отримала завдяки симптомам, які вона викликає при вживанні всередину. Її сік може призвести до печіння та набряку язика, що потенційно може заблокувати дихальні шляхи.

Проковтування великої кількості цієї рослини може бути смертельним як для людей, так і для домашніх тварин. Використовуйте спеціальні підставки для рослин, щоб тримати її в недоступному для повзаючих дітей та маленьких собак місці.

Умови вирощування: яскраве, розсіяне або приглушене світло, між поливами дайте ґрунту злегка підсохнути.

Розмір: до 2 метрів заввишки.

Філодендрон

Філодендрони – дуже популярні кімнатні рослини, але важливо зазначити, що вони отруйні як для людей, так і для домашніх тварин. Проковтування листя може викликати печіння та набряк губ, язика та горла, що супроводжується блювотою та діареєю. Подібно до англійського плюща, філодендрони мають звичку плестись, тому бажано тримати їх подалі від підлоги.

Умови вирощування: яскраве або середнє освітлення та постійно вологий ґрунт.

Розмір: ліани можуть досягати до 2 м завдовжки.

Пропонуємо дізнатися, які кімнатнірослини можуть зашкодити мешканцям оселі, де вони ростуть.

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