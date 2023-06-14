П'ятірка найкращих стильних штанів для жінок з широкими стегнами: підкресліть фігуру

Коли доходить до моди, жінки з широкими стегнами часто стикаються з проблемою пошуку ідеальних штанів, які б підкреслювали їх фігуру. Замість приховувати вигини, настав час прийняти їх і вибрати одяг, що підкреслює красу. UAportal підготував цей модний гід, щоб надихнути на пошук ідеальних штанів, які підкреслять силует.

Джоґери

Джоггери – відмінний вибір для жінок із широкими стегнами, оскільки вони забезпечують простір без шкоди для стилю. Вільний крій на стегнах створює втішний ефект, а якщо поєднувати їх з підборами і вибрати фасон з високою талією, ваша фігура здаватиметься стрункішою. Скористайтеся комфортом та шиком джоггерів, демонструючи впевненість у собі.

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Прямі джинси

Для створення збалансованого та подовженого образу вам підійдуть прямі джинси. Їхній класичний крій творить дива, гармонізуючи вашу фігуру. Не забувайте уникати прикрас на стегнах, оскільки вони можуть привернути непотрібну увагу. Прийміть простоту прямих джинсів та дозвольте їм творити магію з вашим силуетом.

Каррот штани

Каррот штани – фантастичний вибір для підкреслення талії та створення завидного силуету пісочного годинника. Завдяки високій талії вони підкреслюють ваші вигини у всіх потрібних місцях. Вільний крій на стегнах спритно приховує зайві обсяги, а конічні штани візуально подовжують ноги.

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Кльош

Кльошеві штани – це позачасовий варіант, який може творити дива з погляду балансу пропорцій. Вони елегантно згладжують широкі стегна, створюючи гармонійніший силует. Для жінок з більш округлими формами, поєднуючи брюки з приталеним верхом, ви підкреслите свій образ в цілому. Прийміть атмосферу ретро та впевнено демонструйте свій стиль.

Вертикальні смужки

Коли справа доходить до вибору штанів, дизайн та візерунок відіграють вирішальну роль. Вибір штанів з вертикальними смужками може вплинути на вашу фігуру. Вертикальні лінії створюють ілюзію висоти та стрункості, завдяки чому ви здаєтеся вище і стрункішою. Тому скористайтеся силою смужок і підніміть свій стиль на нову висоту.

Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Слід звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота.

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