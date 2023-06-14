Пятерка лучших стильных брюк для женщин с широкими бедрами: подчеркните фигуру

Когда дело доходит до моды, женщины с широкими бедрами часто сталкиваются с проблемой поиска идеальных брюк, которые бы подчеркивали их фигуру. Вместо того чтобы скрывать изгибы, пришло время принять их и выбрать одежду, подчеркивающую красоту. UAportal подготовил этот модный гид, чтобы вдохновить на поиск идеальных брюк, которые подчеркнут силуэт.

Джоггеры

Джоггеры – отличный выбор для женщин с широкими бедрами, поскольку они обеспечивают простор без ущерба для стиля. Свободный крой на бедрах создает лестный эффект, а если сочетать их с каблуками и выбрать фасон с высокой талией, ваша фигура будет казаться стройнее. Воспользуйтесь комфортом и шиком джоггеров, демонстрируя уверенность в себе.

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Прямые джинсы

Для создания сбалансированного и удлиненного образа вам подойдут прямые джинсы. Их классический крой творит чудеса, гармонизируя вашу фигуру. Не забывайте избегать украшений на бедрах, так как они могут привлечь ненужное внимание. Примите простоту прямых джинсов и позвольте им творить магию с вашим силуэтом.

Каррот брюки

Каррот брюки – фантастический выбор для подчеркивания талии и создания завидного силуэта песочных часов. Благодаря высокой талии они подчеркивают ваши изгибы во всех нужных местах. Свободный крой на бедрах ловко скрывает лишние объемы, а конические штанины визуально удлиняют ноги.

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Клёш

Клешеные брюки – это вневременной вариант, который может творить чудеса с точки зрения баланса пропорций. Они элегантно сглаживают широкие бедра, создавая более гармоничный силуэт. Для женщин с более округлыми формами, сочетая расклешенные брюки с приталенным верхом, вы подчеркнете свой образ в целом. Примите атмосферу ретро и уверенно демонстрируйте свой стиль.

Вертикальные полоски

Когда дело доходит до выбора брюк, дизайн и узор играют решающую роль. Выбор брюк с вертикальными полосками может оказать преображающее воздействие на вашу фигуру. Вертикальные линии создают иллюзию высоты и стройности, благодаря чему вы кажетесь выше и стройнее. Так что воспользуйтесь силой полосок и поднимите свой стиль на новую высоту.

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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