Поширені помилки на співбесіді, через які вас не беруть на роботу: як їх уникнути

Уникнення типових помилок під час співбесіди є запорукою успіху. UAportal підготував п'ять найпоширеніших помилок на співбесіді, через які можна почути відмову. Дізнайтесь, як можна підвищити свої шанси на успіх та отримати бажану роботу.

Недостатня підготовка до співбесіди

Щоб уникнути цієї помилки, обов'язково дослідіть компанію, її діяльність та філософію. Ознайомтеся з її послугами, продуктами, досягненнями та останніми новинами.

Крім того, спробуйте зрозуміти цінності компанії та її робоче середовище. Ці знання не тільки допоможуть більш впевнено відповідати на питання співбесіди, але й продемонструють справжню зацікавленість у компанії.

Погана мова тіла

Невербальні сигнали можуть відігравати значну роль у процесі співбесіди, іноді вони говорять набагато більше, ніж слова. Щоб справити позитивне враження, зверніть особливу увагу на мову свого тіла. Підтримуйте гарну поставу, сидіть прямо і не сутультесь.

Встановіть прямий зоровий контакт з інтерв'юером, щоб продемонструвати впевненість та активне слухання. Кивайте та посміхайтеся у відповідні моменти, щоб показати, наскільки ви зацікавлені та уважні. З іншого боку, уникайте метушні та надмірної жестикуляції, оскільки це може відволікати увагу.

Нечіткі відповіді на питання

Дуже важливо наводити конкретні приклади та деталі, відповідаючи на запитання про вашу кваліфікацію та досвід. Замість загальних заяв на кшталт "Я добре вмію працювати в команді", наведіть реальний приклад командного проєкту, який ви успішно завершили. Опишіть свою безпосередню роль і внесок в успіх команди.

Це може продемонструвати вашу надійність і компетентність. Тому зосередьтеся на наданні чіткої, стислої та правдивої інформації, яка демонструє навички та досягнення.

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Надмірна балакучість

Хоча важливо надати достатньо інформації, не менш важливо, щоб ваші відповіді були стислими і по суті. Коли вам ставлять запитання, візьміть паузу, щоб зібратися з думками, перш ніж говорити. Дайте чітку і лаконічну відповідь, яка безпосередньо стосується питання, не відхиляючись від теми.

Крім того, звертайте увагу на підказки інтерв'юера; враховуйте, коли вони вимагають більше деталей, а коли вашої відповіді достатньо. Пам'ятайте, що час інтерв'юера обмежений, і він очікує швидкого надання необхідної інформації.

Недоречні запитання наприкінці співбесіди

Вдумливі запитання не лише показують, що кандидат добре підготувався до співбесіди, але й дають змогу отримати глибше уявлення про посаду та компанію. Заздалегідь підготуйте список запитань, які стосуються посади, обов'язків, організаційної системи компанії та можливостей зростання.

Уникайте запитань, на які можна легко знайти відповідь за допомогою швидкого пошуку в Інтернеті. Поставивши розумні, змістовні запитання, можна справити незабутнє враження на інтерв'юера і показати, що ви щиро зацікавлені в цій посаді.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

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