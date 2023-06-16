Народився в сім'ї коміків і боїться літати: п'ять цікавих фактів про Бена Стіллера

Бен Стіллер – відомий американський актор, комік і режисер, який вплинув на індустрію розваг. У цій статті UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Бена Стіллера, які ви, можливо, не знали раніше.

Факт 1

Бен походить із сім'ї коміків. Його батько, Джеррі Стіллер, був видатним коміком та актором, який знімався у таких популярних телешоу, як "Сайнфелд" та "Король Квінса". Його мати, Енн Меара, також була відомою комедіанткою та актрисою. Тому не дивно, що Бен, який виріс у такій комедійній родині, рано зацікавився комедією та акторською майстерністю.

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Факт 2

Спочатку Бен Стіллер був запрошений на роль Марті Макфлая у популярному фільмі "Назад у майбутнє". Однак через конфлікти у розкладі з його телешоу "Шоу Бена Стіллера" йому довелося відмовитися від ролі. У результаті роль дісталася Майклу Джей Фоксу, який згодом став іконою в промисловості.

Факт 3

Стіллер – досвідчений режисер, він зняв кілька успішних фільмів, включаючи "Зуландер", "Тропічний грім" та "Таємне життя Уолтера Мітті". Він також отримав кілька нагород за свою режисуру, включно з "Еммі" за роботу над "Шоу Бена Стіллера".

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Факт 4

Актор боїться літати та часто подорожує автобусом. Одного разу йому довелося подолати свій страх, щоб полетіти до Сіднея, Австралії, для реклами фільму "Зуландер 2". Він навіть задокументував цей досвід на своєму акаунті в Instagram, показавши свою нервозність перед польотом та полегшення після благополучного приземлення.

Факт 5

Стіллер – відданий філантроп і бере участь у кількох благодійних організаціях. Він заснував Фонд Стіллера, який займається освітою дітей на Гаїті, а також є членом правління Artists Rights Alliance, який захищає права артистів та музикантів.

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