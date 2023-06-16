Родился в семье комиков и боится летать: пять интересных фактов о Бене Стиллере

Бен Стиллер – известный американский актер, комик и режиссер, оказавший значительное влияние на индустрию развлечений. В этой статье UAportal подготовил пять интересных фактов о Бене Стиллере, которые вы, возможно, не знали раньше.

Факт 1

Бен походит из семьи комиков. Его отец, Джерри Стиллер, был выдающимся комиком и актером, который снимался в таких популярных телешоу, как "Сайнфелд" и "Король Квинса". Его мать, Энн Меара, также была известной комедианткой и актрисой. Поэтому неудивительно, что Бен, выросший в такой комедийной семье, рано заинтересовался комедией и актерским мастерством.

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Факт 2

Изначально Бен Стиллер был приглашен на роль Марти Макфлая в популярном фильме "Назад в будущее". Однако из-за конфликтов в расписании с его телешоу "Шоу Бена Стиллера" ему пришлось отказаться от роли. В итоге роль досталась Майклу Джей Фоксу, который впоследствии стал иконой в индустрии.

Факт 3

Стиллер – опытный режиссер, он снял несколько успешных фильмов, включая "Зуландер", "Тропический гром" и "Тайная жизнь Уолтера Митти". Он также получил несколько наград за свою режиссуру, включая "Эмми" за работу над "Шоу Бена Стиллера".

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Факт 4

Актер боится летать и часто путешествует на автобусе. Однажды ему пришлось преодолеть свой страх, чтобы полететь в Сидней, Австралия, для рекламы фильма "Зуландер 2". Он даже задокументировал этот опыт на своем аккаунте в Instagram, показав свою нервозность перед полетом и облегчение после благополучного приземления.

Факт 5

Стиллер – преданный филантроп и участвует в нескольких благотворительных организациях. Он основал Фонд Стиллера, который занимается образованием детей на Гаити, а также является членом правления Artists Rights Alliance, который защищает права артистов и музыкантов.

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