Найпопулярніші мелодрами останнього десятиліття, які варто подивитися

Мелодрами – це емоційно насичений жанр, який досліджує складнощі взаємин та особистої боротьби. UAportal підготував список найнезабутніших мелодрам, знятих у період з 2010 по 2021 рік. Ці фільми не тільки отримали визнання критиків та нагороди, але й справили незабутнє враження на глядачів.

Зірка народилася

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Мелодрама, Музика, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 16хв

Рік: 2018

Продюсер: Білл Гербер, Бредлі Купер, Лінетт Хауелл Тейлор

Досвідчений музикант Джексон Мейн (Бредлі Купер) виявляє і закохується в артистку, що бореться з труднощами на ім'я Еллі (Леді Гага). У той час як кар'єра Еллі йде в гору, їхні стосунки піддаються випробуванню особистими демонами Джексона та його боротьбою із залежністю.

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Шлюбна історія

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Комедія, Драма, Романтика

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 2год 16хв

Рік: 2019

Продюсер: Девід Гейман, Ной Баумбах

Чарлі (Адам Драйвер) і Ніколь (Скарлетт Йоханссон) - пара, яка переживає хворобливе розлучення. Фільм досліджує їхній шлях, коли вони намагаються пройти через складності роздільного проживання, спілкування з адвокатами та вплив, який це чинить на їхнього сина.

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Валентинка

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 52хв

Рік: 2010

Продюсер: Джеймі Патрікоф, Лінетт Хауелл Тейлор

Фільм розповідає історію пари, Діна (Райан Гослінг) та Сінді (Мішель Вільямс), та їх бурхливих відносин протягом кількох років. У фільмі досліджуються труднощі, з якими вони стикаються, намагаючись зберегти свій шлюб, долаючи проблеми, які стоять перед ними.

Винні зірки

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 6хв

Рік: 2014

Продюсер: Вік Годфрі, Марті Боуен

Фільм розповідає історію Хейзел (Шейлін Вудлі) та Гаса (Енсел Елгорт), двох підлітків, які зустрічаються та закохуються у групі підтримки хворих на рак. У фільмі досліджується їхня подорож життям та вплив хвороби на їхні стосунки.

Форма води

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Пригоди, Драма, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 2год 3хв

Рік: 2017

Продюсер: Гільєрмо дель Торо, Дж. Майлз Дейл

Дія фільму відбувається у 1960-х роках, у ньому розповідається історія німої прибиральниці Елізи (Саллі Хокінс), яка працює у надсекретному дослідному центрі. Вона виявляє та закохується в людиноподібну морську істоту, що міститься в полоні на об'єкті. Фільм досліджує їхні стосунки та труднощі, з якими вони стикаються, намагаючись захистити його.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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