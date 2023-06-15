Самые популярные мелодрамы последнего десятилетия, которые следует посмотреть
Мелодрамы – это эмоционально насыщенный жанр, который исследует сложности взаимоотношений и личной борьбы. UAportal подготовил список самых незабываемых мелодрам, снятых в период с 2010 по 2021 год. Эти фильмы не только получили признание критиков и награды, но и произвели неизгладимое впечатление на зрителей.
Звезда родилась
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Мелодрама, Музыка, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 16мин
Год: 2018
Продюсер: Билл Гербер, Брэдли Купер, Линетт Хауэлл Тейлор
Опытный музыкант Джексон Мейн (Брэдли Купер) обнаруживает и влюбляется в борющуюся с трудностями артистку по имени Элли (Леди Гага). В то время как карьера Элли идет в гору, их отношения подвергаются испытанию личными демонами Джексона и его борьбой с зависимостью.
Брачная история
Рейтинг IMDB: 8/10
Жанр: Комедия, Драма, Романтика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 16мин
Год: 2019
Продюсер: Дэвид Гейман, Ной Баумбах
Чарли (Адам Драйвер) и Николь (Скарлетт Йоханссон) - пара, переживающая болезненный развод. Фильм исследует их путь, когда они пытаются пройти через сложности раздельного проживания, общения с адвокатами и влияния, которое это оказывает на их сына.
Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия
Валентинка
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Драма, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 52мин
Год: 2010
Продюсер: Джейми Патрикоф, Линетт Хауэлл Тейлор
Фильм рассказывает историю пары, Дина (Райан Гослинг) и Синди (Мишель Уильямс), и их бурных отношений на протяжении нескольких лет. В фильме исследуются трудности, с которыми они сталкиваются, пытаясь сохранить свой брак, преодолевая проблемы, стоящие перед ними.
Виноваты звезды
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Драма, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 6мин
Год: 2014
Продюсер: Уик Годфри, Марти Боуэн
Фильм рассказывает историю Хейзел (Шейлин Вудли) и Гаса (Энсел Элгорт), двух подростков, которые встречаются и влюбляются в группе поддержки больных раком. В фильме исследуется их путешествие по жизни и влияние болезни на их отношения.
Форма воды
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Приключения, Драма, Фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 2ч 3мин
Год: 2017
Продюсер: Гильермо дель Торо, Дж. Майлз Дэйл
Действие фильма происходит в 1960-х годах, в нем рассказывается история немой уборщицы Элизы (Салли Хокинс), которая работает в сверхсекретном исследовательском центре. Она обнаруживает и влюбляется в человекоподобное морское существо, содержащееся в плену на объекте. Фильм исследует их отношения и трудности, с которыми они сталкиваются, пытаясь защитить его.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !