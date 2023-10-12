Чи варто робити перманентний макіяж: переваги та недоліки процедури

Перманентний макіяж набув популярності в останні роки як надійне рішення для збереження довготривалого та бездоганного зовнішнього вигляду. UAportal підготував переваги та недоліки цієї косметичної процедури, а також те, на що варто звернути увагу перед тим, як почати пошук спеціаліста.

Переваги перманентного макіяжу:

Підкреслення рис обличчя

Перманентний макіяж підкреслює природні риси обличчя, такі як окреслення брів, контур губ і розріз очей.

Довготривалий результат

Перманентний макіяж забезпечує стійкий результат, який залишається незмінним навіть під впливом щоденних факторів, таких як потовиділення або перебування у воді.

Економія часу

З перманентним макіяжем немає необхідності щодня наносити косметику, що економить час і зусилля на створення макіяжу.

Читайте також: 5 ризиків татуювань, про які не розкажуть у салоні

Недоліки перманентного макіяжу:

Висока вартість

У порівнянні з традиційними засобами для макіяжу, перманентний макіяж може бути дорожчим. Процедура вимагає участі кваліфікованого спеціаліста, що збільшує загальну вартість. Крім того, для підтримання бажаного результату можуть знадобитися сеанси корекції, що ще більше збільшує витрати.

Незворотність

Важливо враховувати незворотність перманентного макіяжу. Якщо ви будете незадоволені своїм зовнішнім виглядом або якщо тенденції зміняться, виправити наслідки процедури може бути складно, а то й неможливо.

Потенційні ризики

Як і будь-яка косметична процедура, перманентний макіяж має потенційні ризики. Вони можуть включати алергічні реакції на пігменти, що використовуються, ризик отримання інфекції, утворення рубців або знебарвлення шкіри. Тому дуже важливо ретельно підійти до вибору спеціаліста, що має хорошу репутацію, аби звести ці ризики до мінімуму.

Нагадаємо, ми розповіли про б'юті-процедури, від яких краще відмовитися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!