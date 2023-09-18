Чи варто купувати індукційну плиту: переваги та недоліки цієї варильної поверхні

З кожним роком індукційні плити стають все популярнішими. Якщо ви ще досі сумніваєтеся, чи вартує їх купляти, то не хвилюйтеся. Uaportal розповів про їхні переваги та недоліки, аби ви ухвалили зважене рішення.

Переваги індукційних плит

Швидкий нагрів

Використовуючи електромагнітні поля, вони забезпечують ефективний нагрів. Це призводить до скорочення часу приготування їжі та кращого контролю температури.

Безпека

Індукційні плити оснащені функціями безпеки, які знижують ризик опіків. Поверхня плити залишається прохолодною на дотик, а функції автоматичного вимкнення відключають нагрівання, коли посуд знімається або коли приготування їжі завершено.

Відео дня

Енергоефективність

Індукційні плити мінімізують втрати тепла, що призводить до зменшення споживання енергії та зниження рахунків за комунальні послуги.

Недоліки індукційних плит

Сумісність посуду

Для індукційних плит потрібен посуд з чорних матеріалів, таких як чавун або нержавіюча сталь. Посуд з алюмінію, міді або скла не підійде, якщо він не має магнітної основи.

Початкова вартість

Індукційні плити зазвичай є дорожчими за традиційні газові або електричні плити, а потреба в спеціальному посуді ще більше збільшує їхню вартість.

Потенційний шум і вібрація

Деякі користувачі повідомляють про проблеми зі шумом і вібрацією індукційних плит. Електромагнітні поля можуть створювати гудіння або дзижчання, а легкі або тонкі каструлі та сковорідки, відповідно, також піддаються незначній вібрації.

Раніше, UaPortal поділився, чи дійсно мультиварка полегшує процес приготування їжі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!