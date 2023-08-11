Топ-5 фраз, які ніколи не можна говорити своєму начальнику: будуйте міцні та гарні стосунки

Розмовляючи з начальником, необхідно особливо ретельно стежити за своїм мовленням. UAportal поділився декількома фразами, які ніколи не можна говорити керівництву, аби уникнути непорозумінь та потенційного звільнення.

"Ви не розумієте"

Ніколи не сумнівайтеся в знаннях чи досвіді боса. Натомість спробуйте з повагою надати додаткову інформацію або запропонувати іншу точку зору.

"Це не моя робота"

Хоч важливо встановлювати межі та роз'яснювати обов'язки, начальник може сприйняти пряму відмову як непокору. Краще висловлюйте занепокоєння або пропонуйте альтернативні рішення у шанобливій формі. Це підвищить вашу компетентність в його очах.

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"Я не можу цього зробити"

Обговорюйте будь-які проблеми, з якими можете зіштовхнутися, а також запропонуйте потенційні рішення. Це свідчитиме про готовність розв’язувати проблеми та знаходити компроміси.

"Це не моя вина"

Звинувачувати інших або знімати з себе відповідальність не є правильним підходом. Натомість шукайте рішення й візьміть на себе відповідальність за будь-які помилки або проблеми. Відтак керівництво зрозуміє, що на вас можна покластись.

"Я надто зайнятий"

Попри те, що важливо ефективно керувати робочим навантаженням, таке ваше висловлювання директор може сприйняти як відмову від співпраці. Тому рекомендується повідомити про поточний обсяг роботи й запропонувати свої варіанти розставлення пріоритетів або делегування.

Раніше, UaPortal поділився, які фрази не можна говорити на першому побаченні.

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