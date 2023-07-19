Топ-5 мелодрам останніх років: від несамовитих історій кохання до душевних драм

UAportal підготував добірку мелодрам, які справили значний вплив на глядачів. Ці фільми не лише полюбилися ними, але й отримали схвальні відгуки критиків.

"Винні зірки"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: мелодрама

Країна: США

Тривалість: 126 хвилин

Рік: 2019

Режисер: Джош Бун

Фільм розповідає пронизливу історію Хейзел Грейс Ланкастер, молодої дівчини з діагнозом рак, та Огастуса Вотерса, харизматичного та чарівного хлопця з ампутованою ногою, з яким вона знайомиться в групі підтримки, де їхні стосунки стають дедалі глибшими та складнішими. Їхній зв'язок поглиблюється, коли вони вирушають у трансформаційну подорож, долаючи складнощі життя, кохання та смерті.

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"Назви мене своїм ім'ям"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: Італія, Франція, Бразилія, США

Тривалість: 132 хвилини

Рік: 2017

Режисер: Лука Гуаданьїно

Еліо Перлман, передчасний сімнадцятирічний юнак, розпочинає трансформаційну подорож самопізнання, коли глибоко закохується в Олівера, чарівного аспіранта, який зупинився на віллі його родини. Їхній літній роман, сповнений бажання і душевного болю, досліджує теми першого кохання, сексуального пробудження і гірко-солодкої природи швидкоплинних зв'язків.

"Народження зірки"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: США

Тривалість: 136 хвилин

Рік : 2018

Режисер: Бредлі Купер

Фільм розповідає про захопливу подорож музиканта Джексона Мена і талановитої, але невідомої співачки Еллі. Бурхлива історія їхнього кохання розгортається на тлі слави та залежності, а їхні долі переплітаються таким чином, що підносять їхні мистецькі кар'єри та кидають їм виклики.

"Місячне сяйво"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: мелодрама

Країна: США

Тривалість: 111 хвилин

Рік : 2016

Режисер: Баррі Дженкінс

Розділений на три частини, фільм досліджує шлях Хірона від дитинства до юності та дорослості, показуючи виклики, з якими він стикається, його ідентичність, що розвивається, та потужні зв'язки, які він формує з тими, хто його розуміє. "Місячне сяйво" з його делікатним зображенням раси, ідентичності та сексуальності резонує як глибоко людяна та емоційно зворушлива мелодрама.

"Ла-Ла Ленд"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Жанр: мелодрама

Країна: США

Тривалість: 128 хвилин

Рік: 2016

Режисер: Дам'єн Шазель

Дія фільму розгортається в сучасному Лос-Анджелесі, де переплітаються долі акторки-початківця Мії та джазового піаніста Себастьяна. Їхні мрії, пристрасті та стосунки сплітаються у зворушливу оповідь, що втілює прагнення до мистецьких амбіцій, жертви, принесені на цьому шляху, та вічне прагнення до кохання й успіху.

Нагадаємо, UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів у жанрі екшн, випущених у 2010-х роках.

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