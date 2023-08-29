Топ-5 приголомшливих сортів півоній для вирощування: оберіть свого фаворита

Півонії, відомі своїм розкішним і оксамитовим цвітінням, яке прикрашає сади на початку літа, – це справді чудове видовище. Вони не тільки зачаровують своїми вишуканими квітами, але й своїм перистим листям продовжують додавати красу клумбам та бордюрам ще довго після того, як припиниться цвітіння.

Завдяки широкому асортименту сортів півоній, можна знайти щось на будь-який тип ґрунту і для будь-якого садового ландшафту. Більшість півоній є трав'янистими рослинами, листя яких відмирає в кінці вегетаційного періоду. Однак деревовидні півонії виглядають як листяні кущі, в той час як перехрещені півонії заповнюють прогалину між цими двома видами.

Півонія молочноквіткова

Часто звані китайськими півоніями, сорти Paeonia lactiflora були надзвичайно популярні в едвардіанську епоху. Цей сорт пропонує цілий ряд варіантів, включаючи одиночні, як чарівна 'Nippon Beauty', махрові, як відома 'Sarah Bernhardt', і ті, що мають пелюсткові центри, як чарівна 'Barbara', де пелюстки заміняють тичинки.

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Деревовидна півонія

Ці півонії мають дерев'янисті гілки, з яких витончено виходять трав'янисті стебла, що несуть поодинокі або махрові квіти. Доступні у відтінках білого, рожевого, насиченого червоного та персикового, ці півонії також пропонують приголомшливі жовті сорти, такі як 'Мікуміно Акебоно'. Важливо забезпечити деревовидним півоніям захист від холодних суховіїв.

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Півонія Млокосевича

Ніжно відома як відьма Моллі, цей вид демонструє сіро-зелене листя з рожевим відтінком ранньою весною. Це слугує ідеальним фоном для її лимонних квітів, прикрашених золотистими пиляками, які розпускаються з пухких, кулястих бутонів. Цей сорт процвітає в розкиданій тіні або на сонці, і його дуже приємно вирощувати.

Перехресні гібриди

Створення гібридів, які колись вважалися неможливими, тепер стало реальністю. Серед цих чудових гібридів жовта "Барцелла" виділяється як один з найкращих жовтих сортів. Варто зазначити, що такі гібриди можуть мати дещо вищу ціну.

Півонія лікарська

З історією розведення у Великій Британії, що налічує майже 500 років, паєнія лікарська (Paeonia officinalis), яка походить з Європи, витримала випробування часом. Часто зустрічається в садах як стійкий і вражаючий сорт "Rubra Plena" з махровими малиновими квітами, який процвітає на різних клумбах і в бордюрах.

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