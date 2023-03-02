русский
Астрологія і гороскопи

Трьом знакам зодіаку варто чекати на зміну фінансової ситуації цього тижня

Марина Грамович

Трьом знакам зодіаку варто чекати на зміну фінансової ситуації цього тижня

UAportal підготував гороскоп щодо грошей та фінансів на цей тиждень, з 27 лютого по 5 березня. Юпітер в Овні, Плутон у Козерогові та Місячний вузол у Раці впливатимуть на грошовий стан трьох знаків.

Юпітер у Овні

Цього тижня Юпітер перебуватиме у знаку Овна. Це чудовий час для того, щоб ризикнути з інвестиціями або іншими фінансовими рішеннями, оскільки ви, швидше за все, досягнете успіху. Тим не менш, не забудьте виявити належну обачність, перш ніж робити якісь серйозні кроки.

Читайте також: У березні успіх буде на боці цих знаків зодіаку

Плутон у Козерогові

Цього тижня Плутон перебуватиме у знаку Козерога. Це може принести несподівані зміни у ваше фінансове життя. Будьте готові до несподіванок і плануйте все заздалегідь, щоб ви могли впоратися з усім, що вам належить, з витонченістю та самовладанням.

Місяць у Раці

Цього тижня Місяць перебуватиме у знаку Рака, що говорить про те, що це гарний час для того, щоб зосередитись на довгостроковому фінансовому плануванні. Подумайте про те, як краще забезпечити своє майбутнє, роблячи розумні інвестиції зараз, а не чекаючи пізнішого часу.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

гороскопАстрологія і гороскопи