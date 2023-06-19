Три перевірені способи, як надати об'єм волоссю без зайвого клопоту

Хочете надати об'єм своєму волоссю? UAportal підготував три фантастичні поради, які допоможуть домогтися об'ємних локонів без зайвого клопоту.

Виберіть правильну стрижку та укладання

Виберіть багатошарову стрижку, яка додасть волоссю об'єму. Шари створюють рух і прибирають зайву вагу, миттєво надаючи об'єму. Проконсультуйтеся зі своїм перукарем, щоб визначити найкращу техніку укладання для вашого типу волосся та бажаного стилю.

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Розгляньте можливість створення укладання, що обрамляє особу. Ці короткі шари навколо обличчя додають глибину та привертають увагу до ваших найкращих рис. Незалежно від того, чи ви надаєте перевагу довгому, середньому або короткому волоссю, правильно підібрані багатошарові зачіски можуть істотно змінити ситуацію, щоб домогтися об'єму зачіски.

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Такі техніки укладання, як стрижка бритвою або точкова стрижка, також можуть сприяти збільшенню об'єму. Ці методи створюють текстуровані кінці, надаючи волоссю більшого вигляду.

Використовуйте засоби для надання об'єму

Шукайте шампуні та кондиціонери з ефектом об'єму, які надають волоссю форму і піднімають їх. Ці засоби спеціально розроблені для надання об'єму без обтяження волосся.

Після миття нанесіть на вологе волосся легкий мус чи спрей для надання об'єму. Ці засоби додають текстуру та фіксацію, полегшуючи укладання та надаючи ефекту об'єму. Нанесіть засіб на коріння і рівномірно розподіліть його волосся за допомогою гребінця з широкими зубами або пальців.

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Для надання додаткового об'єму спробуйте використовувати спрей або пудру для прикореневого об'єму. Ці засоби призначені для нанесення безпосередньо на коріння, надаючи їм піднесеність та миттєвий об'єм. Для досягнення оптимального результату не забувайте дотримуватися інструкцій щодо застосування продукту.

Опануйте мистецтво сушіння феном

Почніть з нанесення термозахисного спрею, щоб захистити волосся від пошкоджень. Потім переверніть волосся догори і почніть сушити феном біля коріння, щоб підняти його.

Використовуючи круглу щітку, накручуйте волосся від обличчя у міру сушіння феном. Ця техніка надає об'єму коріння і створює гладку, пружну зачіску. Зосередьтеся спочатку на сушінні коренів, тому що саме тут ви хочете досягти найбільшого об'єму. Коли коріння висохне, продовжуйте сушити феном решту волосся по секціях, використовуючи круглу щітку для створення руху та тіла.

Для надання додаткового об'єму завершіть укладання холодним повітрям. Це допоможе зафіксувати форму укладання і надасть волоссю блиску. Уникайте пересушування, оскільки це може призвести до утворення пухнастості та статичної електрики.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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