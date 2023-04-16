Три знаки зодіаку знайдуть кохання 17-23 квітня

UAportal підготував любовний гороскоп на 17-23 квітня. У цей період відносини налагодяться у трьох знаків зодіаку завдяки впливу Марса, Юпітера і Урана.

Близнюки

Близнюки часто вважають знаком, що асоціюється з успіхом у любовних справах. Вважається, що коли Марс входить у цей знак протягом місяця чи року, він приносить нові стосунки чи відновлює старі, надихаючи сміливість та творчість тих, хто прагне своєї мрії.

Тому людям, які народилися під цим знаком, слід використати всі можливості, що їм відкриваються. Вони можуть наблизитись до досягнення мети – знайти справжнє кохання.

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Овен

Положення Юпітера в Овні привносить оптимістичний погляд на життя, який допомагає людям без страху йти на ризик у пошуках тієї особливої людини. Ця енергія також сприяє позитивному мисленню.

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Крім того, присутність Юпітера допомагає людям, які народилися під цим знаком, залишатися зосередженими на тому, чого вони хочуть. Навіть коли Овни стикаються з несподіваними труднощами на шляху романтичної самореалізації, вони не втрачають фокус.

Телець

Положення Урану в Тельці означає стабільність відносин, як існуючих, так і потенційних, які потрібно створити. Пари, народжені під цією комбінацією, як правило, залишаються разом довше, ніж більшість інших.

Так відбувається завдяки міцному фундаменту, закладеному з самого першого дня завдяки взаємній повазі та довірі між обома сторонами.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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