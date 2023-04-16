Три знака зодиака найдут любовь 17-23 апреля

UAportal подготовил любовный гороскоп на 17-23 апреля. В этот период отношения наладятся у трех знаков зодиака, благодаря влиянию Марса, Юпитера и Урана.

Близнецы

Близнецы часто считаются знаком, ассоциирующимся с удачей в любовных делах. Считается, что когда Марс входит в этот знак в течение месяца или года, он приносит новые отношения или возобновляет старые, вдохновляя смелость и творчество тех, кто стремится к своей мечте.

Поэтому людям, родившимся под этим знаком, следует использовать все возможности, которые им открываются. Они могут приблизиться к достижению цели – найти настоящую любовь.

Видео дня

Овен

Положение Юпитера в Овне привносит оптимистичный взгляд на жизнь, который помогает людям без страха идти на риск в поисках того особенного человека. Эта энергия также способствует позитивному мышлению.

Читайте также: Астрологи назвали знаки зодиака, которые являются одинокими волками

Кроме того, присутствие Юпитера помогает людям, родившимся под этим знаком, оставаться сосредоточенными на том, чего они хотят. Даже когда Овны сталкиваются с неожиданными трудностями на пути к романтической самореализации, они не теряют фокус.

Телец

Положение Урана в Тельце означает стабильность отношений, как существующих, так и потенциальных, которые только предстоит создать. Пары, рожденные под этой комбинацией, как правило, остаются вместе дольше, чем большинство других.

Так случается благодаря прочному фундаменту, заложенному с самого первого дня благодаря взаимному уважению и доверию между обеими сторонами.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!