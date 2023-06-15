Збільшіть споживання вітаміну С: п'ять продуктів із найбільшим вмістом вітаміну

UAportal підготував список з п'яти кращих фруктів, багатих на вітамін С, який стане зручним посібником зі збільшення щоденного споживання цієї життєво важливої поживної речовини.

Гуава

Гуава – тропічний фрукт, який займає перше місце за вмістом вітаміну С. Всього одна гуава середнього розміру містить близько 126 міліграмів вітаміну С, що більш ніж удвічі перевищує денну норму, що рекомендується, для дорослих. Крім вражаючого вмісту вітаміну С, гуава також є чудовим джерелом харчових волокон, калію та інших антиоксидантів, що робить її чудовим доповненням до здорового харчування.

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Ківі

Нехай вас не дурить його маленький розмір: ківі – це поживна сила. При середньому вмісті вітаміну С близько 64 міліграмів на плід, ківі – це освіжаючий та пікантний спосіб задовольнити щоденну потребу у вітаміні С. Крім того, ківі багаті на харчові волокна, вітамін К та антиоксиданти, які сприяють загальному здоров'ю та благополуччю.

Полуниця

Солодка, соковита і багата на вітамін С, полуниця є фаворитом серед багатьох. Ці яскраві червоні ягоди не лише смачні, а й є відмінним джерелом антиоксидантів та інших необхідних поживних речовин. Полуниця містить близько 98 міліграм вітаміну С на чашку, тому вона може дати вашій імунній системі здоровий поштовх, одночасно задовольняючи ваші смакові рецептори.

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Апельсини

Коли мова заходить про вітамін С, апельсини, ймовірно, є першим фруктом, який спадає на думку. Відомі своїм освіжаючим смаком та високим вмістом вітаміну С, апельсини є класичним вибором для отримання цієї необхідної поживної речовини. Кожен апельсин середнього розміру містить близько 70 міліграм вітаміну С, а також харчові волокна та інші корисні сполуки. Включення апельсинів до свого щоденного раціону – простий і смачний спосіб збільшити споживання вітаміну С.

Ананас

Ананас не лише надає тропічну родзинку вашим стравам, але й забезпечує значну кількість вітаміну С. Цей соковитий фрукт, що містить близько 79 міліграмів вітаміну С на чашку, пропонує освіжаючий смак та одночасно забезпечує численні корисні властивості. Ананас також багатий на бромелайн – суміш ферментів, відомих своїми протизапальними властивостями.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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