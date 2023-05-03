Как правильно готовить свежие овощи и фрукты, чтобы сохранить их вкус: полезные советы диетолога

Свежие фрукты, овощи и ягоды полезны благодаря содержанию витаминов, биологически активных соединений и минералов. Но если вам не хочется грызть сырую морковь или брокколи, что делать? Это означает, что правильная термическая обработка овощей сможет сберечь максимальное количество полезных веществ в составе блюда. О том, как это сделать, диетолог Ольга Безуглая рассказала на своей странице в Instagram.

Ягоды и фрукты можно употреблять в пищу свежими и сырыми. Но если речь идет об овощах, то как лучше их приготовить? Варить, готовить на пару, запекать, тушить, замораживать, сушить или солить? Как правильно готовить овощи, чтобы извлечь максимальную пользу?

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Лучший способ выбрать – определить, что именно мы хотим получить от конечного блюда. Поскольку любой вид приготовления будет снижать преимущества одного компонента, раскрывая преимущества другого.

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Например, шпинат является источником полезных веществ, но в процессе любого вида приготовления и хранения в холодильнике он практически теряет витамин С. Однако, процесс приготовления помогает разрушать фитиновую кислоту, что позволяет усваивать кальций, железо и магний лучше.

Есть и другое важное преимущество термической обработки – она помогает уничтожить остатки пестицидов на овощах.

Как правильно готовить овощи, чтобы они были полезны для здоровья? Возможно, вы думаете, что сырая пища наиболее полезна, но это не совсем так. По словам экспертов, содержащиеся в моркови, помидорах и перце каротиноиды лучше всего усваиваются в организме, если эти овощи подвергаются термической обработке с небольшим добавлением жира.

На примере моркови можно увидеть, что вареная морковь содержит на 35% больше антиоксидантов, чем сырая. Также цвет вареной моркови практически не меняется, что свидетельствует о ее высоком содержании витамина А. Для удовлетворения потребности в витамине А достаточно съесть всего лишь 30 грамм вареной моркови в день.

Также следует знать, что витамин А не любит воздействия ультрафиолета и кислорода, но способен выдерживать термическую обработку до 120 градусов Цельсия. Сушка под открытым солнцем может разрушать каротин, особенно в измельченных продуктах, поэтому лучше использовать другие методы хранения. Если вы хотите сохранить биологическую структуру витамина А, то лучше использовать метод консервации без доступа к кислороду и свету.

Напомним, что нутрициолог Богдана Волошиновича назвала специи, которые должны быть обязательно в рационе. Они снижают риск рака и нормализуют уровень сахара в крови.

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