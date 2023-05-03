Як правильно готувати свіжі овочі та фрукти, щоб зберегти їх смак: корисні поради дієтолога

Свіжі фрукти, овочі та ягоди корисні завдяки вмісту вітамінів, біологічно активних сполук та мінералів. Але якщо вам не хочеться гризти сирі моркву чи брокколі, що робити? Це означає, що правильна термічна обробка овочів зможе зберегти максимальну кількість корисних речовин в складі страви. Щодо того, як це зробити, дієтолог Ольга Безугла розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Ягоди та фрукти можна споживати свіжими і сирими. Але якщо мова про овочі, то як краще їх приготувати? Варити, готувати на пару, запікати, тушкувати, заморожувати, сушити чи солити? Як правильно готувати овочі, щоб отримати максимальну користь?

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Найкращий спосіб вибрати – це визначити, що саме ми хочемо отримати від кінцевої страви. Оскільки будь-який вид приготування буде знижувати переваги одного компонента, натомість розкриваючи переваги іншого.

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Наприклад, шпинат є джерелом корисних речовин, але у процесі будь-якого виду приготування та зберігання в холодильнику, він практично втрачає вітамін С. Однак, процес готування допомагає руйнувати фітінову кислоту, що дозволяє засвоювати кальцій, залізо та магній краще.

Є й інша важлива перевага термічної обробки продуктів – вона допомагає знищити залишки пестицидів на овочах.

Як правильно готувати овочі, щоб вони були корисними для здоров'я? Можливо, ви думаєте, що сира їжа найбільш корисна, але це не зовсім так. За словами експертів, каротиноїди, що містяться в моркві, помідорах і перці, найкраще засвоюються в організмі, якщо ці овочі піддаються термічній обробці з невеликим додаванням жиру.

На прикладі моркви можна побачити, що варена морква містить на 35% більше антиоксидантів, ніж сира. Також, колір вареної моркви практично не змінюється, що свідчить про її високий вміст вітаміну А. Для задоволення потреби у вітаміні А достатньо з'їсти всього лише 30 грамів вареної моркви на день.

Також варто знати, що вітамін А не любить впливу ультрафіолету і кисню, але здатний витримувати термічну обробку до 120 градусів Цельсія. Сушіння під відкритим сонцем може руйнувати каротин, особливо в подрібнених продуктах, тому краще використовувати інші методи зберігання. Якщо ви хочете зберегти біологічну структуру вітаміну А, то краще скористатися методом консервації без доступу до кисню та світла.

Нагадаємо, що нутриціолог Богдана Волошинович назвала спеції, які повинні бути обов'язково в раціоні. Вони знижують ризик раку та нормалізують рівень цукру в крові.

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