У якому віці краще вперше сідати за кермо: поради експертів

Опитавши 2400 осіб,серед яких були інструктори з водіння, батьки підлітків і водії-початківці, експерти дійшли висновку, що оптимальний вік для навчання керування авто – до 17 років. Як ствреджує майже 70% інструкторів з водіння підлітки більш сприйнятливі до навчання та здобуття нових навичок.

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Більша частина батьків заявляють те саме: вчитись керувати краще з 10 до 17 років. Понад 84% водіїв-початківців підтверджують це.

Про це повідомили на сайті Young Driver.

Для навчання найкраще обирати закриті рівні ділянки дороги, де немає сторонніх автомобілів. Так можна буде уникнути аварій. Ходити на курси водіння можна з 14 років, хоча права отримати дозволяється лише у 18.

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