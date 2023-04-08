В каком возрасте лучше впервые садиться за руль: советы экспертов

Опросив 2400 человек, среди которых были инструкторы по вождению, родители подростков и начинающие водители, эксперты пришли к выводу, что оптимальный возраст для обучения вождению авто – до 17 лет. Как утверждает почти 70% инструкторов по вождению подростки более восприимчивы к обучению и получению новых навыков.

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Большинство родителей заявляют то же: учиться управлять машиной лучше с 10 до 17 лет. Более 84% начинающих водителей подтверждают это.

Об этом сообщили на сайте Young Driver.

Для обучения лучше выбирать закрытые ровные участки дороги, где нет других автомобилей. Так можно будет избежать аварий. Ходить на курсы вождения можно с 14 лет, хотя права получить разрешается только в 18 лет.

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