Зірки, які зізналися про булінг у дитинстві: з них жорстоко знущалися

Булінг – це сумна реальність, яка зачіпає людей із усіх верств суспільства, навіть тих, хто зараз опинився у центрі уваги. Успішних людей легко сприймати як впевнених у собі та відомих особистостей. Однак їхній шлях до слави не завжди був гладким.

Леді Гага, Белла Хадід, Генрі Кавіл та інші, зіткнулися зі значними труднощами, серед яких велику роль грав булінг у дитинстві та підлітковому віці. Їхні історії є потужним нагадуванням про те, що успіх часто приходить через боротьбу, і навіть зірки не застраховані від темних сторін життя.

Леді Гага

Відома своїм потужним голосом та унікальним стилем, Гага розповіла, що спогади про знущання допомогли їй зблизитися з її героїнею Еллі у фільмі "Народження зірки". Жінка поділилася, що коли вона вірила в себе і йшла у свою мрію як співачка і автор пісень, Еллі, її героїні, не вистачало віри в себе через суворі реалії музичної індустрії. Гага черпала натхнення зі своїх шкільних років, коли вона зіткнулася зі знущаннями та глузуваннями через свої великі мрії.

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Белла Хадід

Успішна модель зазвичай ігнорує хейтерів у соціальних мережах. Проте трапляються випадки, коли коментарі стають надто несправедливими та образливими, щоб їх ігнорувати. Хадід висловила свою реакцію на образливі коментарі, заявивши, що не хоче брати участь у негативі чи відповідати.

Вона наголосила на важливості не нападати на чиюсь особистість, не знаючи її по-справжньому. Реакція Хадід була викликана коментарем, який звинуватив її та близьку подругу Кендалл Дженнер у пластичних операціях.

Том Голланд

Широко відомий як доброзичливий сусід, Людина-павук зіткнувся з великими труднощами перед тим, як отримати цю культову роль. Будучи талановитим молодим танцюристом, Холланд зазнавав утисків з боку однолітків упродовж усіх своїх юних років.

Незважаючи на знущання, пристрасть до танців залишилася непохитною. Він поділився, що ніякий булінг не зміг зупинити його від виконання своєї мрії.

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Кайлі Дженнер

Кайлі розповіла у Snapchat, що вона була жертвою булінгу з дев'яти років. Незважаючи на труднощі, з якими вона зіткнулася, Дженнер висловила свою стійкість і рішучість гідно впоратися із ситуацією. Вона прагнула підвищити поінформованість про буллінг, щоб інші знали, що вони не самотні у своїй боротьбі.

Генрі Кавіл

Відомий своїм чином Супермена, Генрі мав інший досвід у дитинстві. Актор розповів, що з нього знущалися через зайву вагу і дали прізвисько "Товстий Кавіл". Кавіл поділився, що часто дзвонив матері, шукаючи підтримки в ті важкі часи. Цікаво, що ця дитяча травма допомогла йому зрозуміти свою роль Супермена, персонажа, який все життя відчував себе самотнім.

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