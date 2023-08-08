Звезды, которые признались о буллинге в детстве: над ними жестоко издевались

Булинг – это печальная реальность, затрагивающая людей из всех слоев общества, даже тех, кто сейчас оказался в центре внимания. Успешных людей легко воспринимать как уверенных в себе и известных личностей. Однако их путь к славе не всегда был гладким.

Леди Гага, Белла Хадид, Генри Кавилл и другие, столкнулись со значительными трудностями, среди которых большую роль играл буллинг в детстве и подростковом возрасте. Их истории служат мощным напоминанием о том, что успех часто приходит через борьбу, и даже звезды не застрахованы от темных сторон жизни.

Леди Гага

Известная своим мощным голосом и уникальным стилем, Гага рассказала, что воспоминания об издевательствах помогли ей сблизиться с ее героиней Элли в фильме "Рождение звезды". Женщина поделилась, что в то время как она верила в себя и уходила в свою мечту как певица и автор песен, Элли, ее героине, не хватало веры в себя из-за суровых реалий музыкальной индустрии. Гага черпала вдохновение с собственных школьных лет, когда она столкнулась с издевательствами и насмешками из-за своих великих мечтаний.

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Белла Хадид

Успешная модель обычно игнорирует хейтеров в социальных сетях. Однако бывают случаи, когда комментарии становятся слишком несправедливыми и оскорбительными, чтобы их игнорировать. Хадид выразила свою реакцию на оскорбительные комментарии, заявив, что не хочет участвовать в негативе или отвечать.

Она отметила важность не нападать на чью-то личность, не зная ее по-настоящему. Реакция Хадид была вызвана комментарием, обвинившим ее и близкую подругу Кендалл Дженнер в пластических операциях.

Том Голланд

Широко известный как доброжелательный сосед, Человек-паук, столкнулся с большими сложностями перед тем, как получить эту культовую роль. Будучи талантливым молодым танцором, Холланд испытывал притеснения со стороны сверстников на протяжении всех своих юных лет.

Несмотря на издевательства, страсть к танцам осталась непоколебимой. Он поделился, что никакой буллинг не смог остановить его от исполнения своей мечты.

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Кайли Дженнер

Кайли рассказала в Snapchat, что она была жертвой буллинга с девяти лет. Несмотря на трудности, с которыми она столкнулась, Дженнер выразила свою стойкость и решительность достойно справиться с ситуацией. Она стремилась повысить информированность о буллинге, чтобы другие знали, что они не одиноки в своей борьбе.

Генри Кавилл

Известный своим образом Супермэна, Генри имел другой опыт в детстве. Актер рассказал, что над ним издевались из-за лишнего веса и дали прозвище "Толстый Кавилл". Кавилл поделился, что часто звонил матери, ища поддержки в те трудные времена. Интересно, что эта детская травма помогла ему понять свою роль Супермена, персонажа, всю жизнь чувствовавшего себя одиноким.

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