Анджеліна Джолі: Топ-5 фільмів, які варто обов'язково подивитися
Анджеліна Джолі, одна з найбільш культових і талановитих актрис Голлівуду, прикрасила екран кінематографа своєю чарівною присутністю та винятковою акторською майстерністю. UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів за участю Анджеліни Джолі, які варто подивитися.
"Малефісента"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: фентезі
Країна: США
Тривалість: 97 хвилин
Рік: 2014
Режисер: Роберт Стромберг
Фільм досліджує нерозказану історію подорожі Малефісенти від щиросердної юної феї до мстивої чаклунки. У чарівному королівстві шлях Малефісенти переплітається з юною принцесою Авророю. Коли їхні долі сплітаються, Малефісента стикається з рішеннями, які кидають виклик її переконанням і розкривають складнощі кохання, спокути та справжнього лиходійства.
"Підміна"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: кримінал, драма
Країна: США
Тривалість: 141 хвилина
Рік: 2008
Режисер: Клінт Іствуд
"Підміна" переносить нас до Лос-Анджелеса 1920-х років до Крістін Коллінз, скорботної матері, чий маленький син таємниче зникає. Фільм заглиблюється у невпинне прагнення Крістін знайти правду, боротьбу з корумпованою поліцією та розкриття жахливої змови.
"Перерване життя"
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: драма
Країна: США
Тривалість: 127 хвилин
Рік: 1999
Режисер: Джеймс Менголд
Фільм розповідає про життя Сюзанни Кейсен, що опинилася у психіатричній лікарні після спроби самогубства. У міру того, як Сюзанна долає складнощі власного психічного здоров'я, у неї зав'язується глибока і складна дружба з Лізою, найнеспокійнішою з усіх хворих.
"Солт"
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: бойовик, трилер
Країна: США
Тривалість: 100 хвилин
Рік: 2010
Режисер: Філліп Нойс
Евелін Солт, офіцер ЦРУ, стає втікачкою після того, як її звинувачують у тому, що вона є російським таємним агентом. Коли Солт тікає, щоб очистити своє ім'я, фільм занурює глядачів у безжальну погоню, сповнену захопливих трюків, несподіваних поворотів і владної присутності актриси.
"ЇЇ серце"
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: біографія, кримінал, драма
Країна: США
Тривалість: 108 хвилин
Рік: 2007
Режисер: Майкл Вінтерботтом
Захоплююча правдива історія, що розповідає про жахливу подорож Маріанни Перл, яка шукає свого чоловіка-журналіста Деніела Перла, викраденого терористами в Пакистані. Фільм досліджує теми кохання, мужності та сили людського духу. Своїм образом Джолі віддає данину хоробрості Маріанни Перл і нагадує про незламну надію та єдність перед лицем трагедії.
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