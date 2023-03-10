Астрологи назвали найудачливіші знаки зодіаку у ці вихідні

UAportal підготував гороскоп із найудачливішими знаками зодіаку на ці вихідні, 11-12 березня. Марс у Близнюках, Уран у Леві та Плутон у Стрільці матимуть вплив на життя трьох знаків.

Близнюки

Коли Марс перейде на знак Близнюків, у народжених під цим знаком з'являться великі шанси на успіх як в особистому, так і професійному житті. Планета амбіцій та енергії підвищує вашу впевненість та рішучість, дозволяючи вам йти на ризик, який може добре окупитися. Будь то можливості роботи або відносини, зараз саме час добиватися того, чого ви хочете.

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Лев

Оскільки Уран знаходиться у Леві, народжені під цим знаком можуть отримати несподівані добрі новини чи навіть захоплюючу можливість. Не бійтеся ризикувати, адже Уран – це ризик та сміливі кроки. Ви також можете відчути себе надзвичайно креативним чи натхненним – обов'язково скористайтесь цим!

Стрілець

Плутон зараз знаходиться у знаку Стрільця, а це означає, що людей, які народилися під цим знаком, найближчими днями чекає багато позитивних змін. Ця потужна планета може принести глибокі перетворення, а також прогрес та оновлення – прийміть ці можливості з розкритими обіймами! У цей період також можливе загострення вашої інтуїції – довіряйте їй під час прийняття рішень.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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