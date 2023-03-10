Астрологи назвали самые удачливые знаки зодиака в эти выходные

UAportal подготовил гороскоп с самыми удачливыми знаками зодиака на эти выходные, 11-12 марта. Марс в Близнецах, Уран во Льве и Плутон в Стрельце будут иметь влияние на жизни трех знаков.

Близнецы

Когда Марс перейдет в знак Близнецов, у рожденных под этим знаком появятся большие шансы на успех как в личной, так и в профессиональной жизни. Планета амбиций и энергии повышает вашу уверенность и решительность, позволяя вам идти на риск, который может хорошо окупиться. Будь то возможности работы или отношения, сейчас самое время добиваться того, чего вы хотите.

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Лев

Поскольку Уран находится во Льве, рожденные под этим знаком могут получить неожиданные хорошие новости или даже захватывающую возможность. Не бойтесь рисковать, ведь Уран – это риск и смелые шаги. Вы также можете почувствовать себя необычайно креативным или вдохновленным – обязательно воспользуйтесь этим!

Стрелец

Плутон сейчас находится в знаке Стрельца, а это значит, что людей, родившихся под этим знаком, в ближайшие дни ожидает много позитивных перемен. Эта мощная планета может принести глубокие преобразования, а также прогресс и обновление – примите эти возможности с распростертыми объятиями! В этот период также вероятно обострение вашей интуиции – доверяйте ей при принятии решений.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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