Астрологи озвучили прогноз сімейних стосунків 10-16 квітня

UAportal підготував гороскоп на 10-16 квітня. Плутону в Овні, Венері в Тельці та Меркурію в Близнюках є що сказати про сімейні стосунки.

Овен

Ви можете зазнати деяких ретроградних попереджень, коли йдеться про сімейне життя. Овни можуть розчаруватися у близькій людині або відчути розбіжності з оточуючими через непорозуміння. Якщо необхідно, проведіть деякий час на самоті, щоб ясно мислити і повернутися готовими до позитивної взаємодії.

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Телець

Нині саме час будувати плани та створювати значні зв'язки із членами сім'ї. Не бійтеся простягнути руку допомоги і показати їм, наскільки вони важливі. Це може призвести до встановлення тісніших зв'язків у сім'ї, ніж будь-коли раніше!

Близнюки

Найкращий час для гармонії та взаєморозуміння між усіма членами сім'ї. Навіть якщо останнім часом були дрібні розбіжності, скористайтеся можливістю протягом декількох днів зняти напругу або розлад. Тоді всі зможуть рухатися вперед разом, у мирі та єдності.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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