Астрологи розповіли, чиї бажання виконаються 3-9 квітня

UAportal підготував гороскоп на 3-9 квітня. Астрологи розповіли про становище планет по відношенню до трьох знаків зодіаку та його вплив на виконання бажань.

Рак

З'єднання Сонця з Раком цього тижня дає можливість зробити кроки для досягнення своєї мрії. Як ніколи раніше, вам легко зрозуміти, чого саме ви хочете і що вам потрібно від життя. Якщо ви знайдете час, щоб прислухатися до своєї інтуїції, довіритися собі і сміливо почати діяти, ви виявите, що Всесвіт відкрив вам безліч можливостей.

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Риби

Поєднання Нептуна з Рибами нагадує про те, що бажання можуть збуватися завдяки вірі та готовності до дії. Ви можете відчути себе більш оптимістично, ніж зазвичай, начебто Всесвіт творить своє чаклунство за лаштунками, щоб принести те, чого ви найбільше бажаєте. Вірте в себе і будьте неупереджені; відпустіть страх та сумніви, щоб створити простір для хороших подій.

Телець

Поєднання Венери з Тельцем дає стимул реалізації наших бажань. Зараз саме час зосередитись на тому, що приносить радість у ваше життя; зробіть щось особливе лише для себе або проведіть час з тими, хто змушує вас почувати себе коханим та цінним. Коли ми випромінюємо позитивну енергію у світ, ми залучаємо більше позитивної енергії назад у наше життя. Це може означати наближення наших бажань на один крок до реальності!

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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