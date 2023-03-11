Астрологи розповіли, що готують зірки у ці вихідні

UAPortal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку, заснований на суміщенні планет та їхньому ретроградному попередженні на 11-12 березня. Читайте далі, щоб дізнатися прогноз вашого знака!

Водолій

Оскільки Венера знаходиться у Водолії, у ці вихідні ви можете очікувати підвищення впевненості та самосвідомості у собі. Ви можете виявити, що більше зосереджені на ризик і рішуче і сміливо дивіться в обличчя труднощам, що призведе до великих можливостей для особистісного зростання.

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Терези

Меркурій у Терезах дає вам можливість розширити свою базу знань за рахунок придбання нових навичок або перегляду старих. Використовуйте цей приплив енергії для вивчення нових інтересів та розширення своїх горизонтів. Це може стати ключем до розкриття вашого потенціалу!

Діва

Сатурн у Діві пропонує вам можливість поміркувати найближчими днями. Витратьте деякий час на роздуми, що для вас найважливіше, а потім складіть план дій щодо досягнення цих цілей. Якщо все піде не так, як планувалося, втіштеся тим, що все відбувається не просто так. Використовуйте будь-які невдачі як паливо для подальшого зростання!

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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