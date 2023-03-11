Астрологи рассказали, что готовят звезды в эти выходные

UAPortal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака, основанный на совмещении планет и их ретроградном предупреждении на 11-12 марта. Читайте дальше, чтобы узнать прогноз для вашего знака!

Водолей

Поскольку Венера находится в Водолее, в эти выходные вы можете ожидать повышения уверенности и самосознания внутри себя. Вы можете обнаружить, что больше сосредоточены на риске и решительно и смело смотрите в лицо трудностям, что приведет к большим возможностям для личностного роста.

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Весы

Меркурий в Весах дает вам возможность расширить свою базу знаний за счет приобретения новых навыков или пересмотра старых. Используйте этот прилив энергии для изучения новых интересов и расширения своих горизонтов. Это может стать ключом к раскрытию вашего потенциала!

Видео дня

Дева

Сатурн в Деве предлагает вам возможность поразмышлять в ближайшие дни. Потратьте некоторое время на размышления, что для вас важнее всего, а затем составьте план действий по достижению этих целей. Если все пойдет не так, как планировалось, утешьтесь тем, что все происходит не просто так. Используйте любые неудачи как топливо для дальнейшего роста!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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