Багаті на поживні речовини: зміцніть здоров'я мозку за допомогою цих продуктів

UAportal розповідає про 5 продуктів, які можуть суттєво покращити роботу мозку та зміцнити когнітивне здоров'я. Включення цих багатих на поживні речовини продуктів у свій раціон може мати значні переваги для загального стану вашого мозку.

Лохина

Лохина – це джерело енергії, коли справа доходить до покращення роботи мозку. Насичена антиоксидантами, вона захищає мозок від окислювального стресу і пов'язана зі зниженням ризику вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

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Жирні сорти риби

Жирні сорти риби, такі як лосось, сардини та форель, багаті на омега-3 жирні кислоти. Омега-3 необхідні для здоров'я мозку, а їх споживання пов'язане з покращенням когнітивних функцій, пам'яті та концентрації уваги.

Куркума

Куркума має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. Куркумін може проникати через гематоенцефалічний бар'єр і підвищувати рівень нейротрофічного фактору головного мозку (BDNF) – гормону, який підтримує ріст і функціонування клітин головного мозку.

Броколі

Броколі – це хрестоцвітний овоч, який містить антиоксиданти та глюкозинолати, відомі своїми протизапальними властивостями. Це також фантастичне джерело вітаміну К, який сприяє посиленню когнітивних функцій та покращенню здоров'я мозку.

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння містить багато антиоксидантів, магнію, заліза, цинку та міді. Багате на омега-3 жирні кислоти, воно підтримує здоров'я мозку і може покращити пам'ять, концентрацію уваги та загальну роботу мозку.

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