Був учителем і боксером: п'ять фактів про Ліама Нісона, які вас здивують

Ліам Нісон – відомий актор із Північної Ірландії, який працює в індустрії розваг уже понад чотири десятиліття. Він знявся у численних фільмах та отримав безліч нагород за свої визначні виступи.

Факт 1

Нісон почав свою кар'єру як учитель, перш ніж перейти до акторської діяльності. Він викладав у середній школі в Північній Ірландії протягом двох років, після чого захопився акторською майстерністю. Любов Нісона до театру розпочалася у юному віці, і він навчався у Королівському університеті Белфасту, де вивчав фізику та інформатику, а також брав участь у шкільному драматичному суспільстві.

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Факт 2

Нісон колись був професійним боксером. Перш ніж стати актором, він тренувався як боксер і навіть брав участь в аматорському чемпіонаті Ольстера з боксу. Однак він кинув бокс, коли зламав носа на рингу.

Факт 3

Ліам захоплюється польотами. Він є ліцензованим пілотом і часто сам літає на знімальні майданчики. Він особливо любить гелікоптери і говорив, що якби він не був актором, то зробив би кар'єру пілота.

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Факт 4

У 1990-х роках Нісон мало став виконавцем ролі Джеймса Бонда. Коли Тімоті Далтон відмовився від ролі, Нісон був одним із акторів, що розглядалися на цю роль. Однак у результаті роль дісталася Пірсу Броснану.

Факт 5

Актор є філантропом і протягом усієї своєї кар'єри брав участь у численних благодійних акціях. Більше 20 років він співпрацює з ЮНІСЕФ і виступає на підтримку зусиль цієї організації щодо забезпечення потреб дітей чистою водою, освітою та медичним обслуговуванням.

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