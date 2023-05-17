Был учителем и боксером: пять фактов о Лиаме Нисоне, которые вас удивят

Лиам Нисон – известный актер из Северной Ирландии, который работает в индустрии развлечений уже более четырех десятилетий. Он снялся в многочисленных фильмах и получил множество наград за свои выдающиеся выступления.

Факт 1

Нисон начал свою карьеру в качестве учителя, прежде чем перейти к актерской деятельности. Он преподавал в средней школе в Северной Ирландии в течение двух лет, после чего увлекся актерским мастерством. Любовь Нисона к театру началась в юном возрасте, и он учился в Королевском университете Белфаста, где изучал физику и информатику, а также участвовал в школьном драматическом обществе.

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Факт 2

Нисон когда-то был профессиональным боксером. До того как стать актером, он тренировался как боксер и даже участвовал в любительском чемпионате Ольстера по боксу. Однако он бросил бокс, когда сломал нос на ринге.

Факт 3

Лиам увлекается полетами. Он лицензированный пилот и часто сам летает на съемочные площадки. Он особенно любит вертолеты и говорил, что если бы он не был актером, то сделал бы карьеру пилота.

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Факт 4

В 1990-х годах Нисон едва не стал исполнителем роли Джеймса Бонда. Когда Тимоти Далтон отказался от роли, Нисон был одним из актеров, рассматривавшихся на эту роль. Однако в итоге роль досталась Пирсу Броснану.

Факт 5

Актер является филантропом и на протяжении всей своей карьеры участвовал в многочисленных благотворительных акциях. Более 20 лет он сотрудничает с ЮНИСЕФ и выступает в поддержку усилий этой организации по обеспечению нуждающихся детей чистой водой, образованием и медицинским обслуживанием.

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