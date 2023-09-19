Чого слід уникати перед поїздкою: корисні поради

Готуючись до подорожі, дуже важливо спланувати її заздалегідь і врахувати кожну деталь та потенційну неприємність на шляху. Щоб поїздка пройшла гладко і без проблем, UAportal підготував інформацію про певні речі, яких слід уникати перед подорожжю.

Одним із найпоширеніших забобонів є утримання від миття голови безпосередньо перед поїздкою. Хоча може виникнути спокуса помити волосся перед самою подорожжю, стародавні вірування припускають, що це може зменшити захист від темних сил. Бажано вимити голову за день до від'їзду або зачекати з миттям до прибуття в пункт призначення.

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Ще один забобон застерігає від того, щоб повертатися назад, коли ви вже подолали половину шляху. Згідно з цим давнім повір'ям, важливо переступати поріг правою ногою, а не лівою. Предки вірили, що до лівого боку тіла притягуються негативні події та нечиста сила, тоді як правий бік асоціюється з позитивною енергією та удачею.

Однак найбільша помилка, яку можна зробити, – це шиття безпосередньо перед подорожжю. Вважається, що цей вчинок пришиває низку нещасть і невдач, що призводить до тривалих періодів хвороб, конфліктів і фінансових труднощів. Щоб не вирушати в подорож у порваному одязі, краще залишити його вдома і вибрати інше вбрання.

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