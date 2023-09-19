Чего следует избегать перед поездкой: полезные советы

Готовясь к путешествию очень важно спланировать его заранее и учесть каждую деталь и потенциальную неприятность на пути. Чтобы поездка прошла гладко и без проблем, UAportal подготовил информацию об определенных вещах, которые следует избегать перед путешествием.

Одним из самых распространенных предрассудков является воздержание от мытья головы непосредственно перед поездкой. Хотя может возникнуть соблазн помыть волосы перед самым путешествием, древние верования предполагают, что это может уменьшить защиту от темных сил. Желательно вымыть голову за день до отъезда или подождать с мойкой до прибытия в пункт назначения.

Читайте также: Как правильно спланировать поездку, чтобы ничего не забыть: лайфхаки

Видео дня

Еще один предрассудок предостерегает от возвращения обратно, когда вы уже преодолели половину пути. Согласно этому древнему поверью, важно переступать порог правой ногой, а не левой. Предки верили, что к левой стороне тела притягиваются негативные события и нечистая сила, тогда как правая сторона ассоциируется с положительной энергией и удачей.

Однако самая большая ошибка, которую можно совершить, – это шитье непосредственно перед путешествием. Считается, что этот поступок пришивает ряд несчастий и неудач, что приводит к длительным периодам болезней, конфликтов и финансовых затруднений. Чтобы не отправляться в путешествие в порванной одежде, лучше оставить его дома и выбрать другой наряд.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !