Чого варто остерігатись вагітним під час затемнення: розвінчання забобонів

Вагітність – це час, сповнений радості, очікування, а іноді й тривоги. Майбутні мами часто отримують безліч порад і застережень від друзів і родичів, які мають добрі наміри. Серед цих застережень – забобони, пов'язані із затемненнями та їхньою потенційною шкодою для ще ненароджених дітей.

Один з таких забобонів походить з міфології ацтеків, які вірили, що місячне затемнення відбувається тоді, коли з Місяця відкушують шматок. Це уявлення перетворилося на мексиканське повір'я, що якщо вагітна жінка стала свідком затемнення, то її майбутня дитина матиме на обличчі мітку. Так само індуїстські тексти приписують затемнення демону Раху, який пожирає місяць або сонце. Ці легенди призвели до переконання, що жінкам слід уникати спостереження затемнення, щоб запобігти деформаціям обличчя або родимим плямам у їхніх дітей.

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Якщо дивитися прямо на сонце під час затемнення або в будь-який інший час, це може призвести до "затемненої сліпоти" або незворотного пошкодження сітківки ока. Тому для всіх, включаючи вагітних жінок, вкрай важливо уникати прямого сонячного світла без належного захисту очей.

Ще один забобон радить вагітним жінкам не користуватися ножами або гострими предметами для нарізання фруктів і овочів під час затемнення. Індійська астрологія припускає, що це може призвести до розвитку дефекту у майбутньої дитини. Однак це твердження не має наукового підґрунтя і залишається недоведеним.

У деяких культурах вагітним жінкам радять лежати прямо в ліжку під час затемнення, щоб запобігти розвитку у дитини викривлених суглобів. Однак медики відкидають цю думку як безпідставну.

В Індії часто дотримуються релігійних обрядів, щоб запобігти будь-яким негативним наслідкам, пов'язаним із затемненням. Деяким жінкам радять купатися до і після затемнення, молитися і дотримуватися посту. Вважається, що ці ритуали захищають від негативних прикмет, пов'язаних з небесною подією.

Нагадаємо, чи чули ви про те, що не можна доїдати за дітьми, адже таким чином є ризик забрати щастя та силу в малечі? Ми розповіли про трактування цього забобону.

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